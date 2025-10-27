A última semana de outubro em Brusque e região deve ser marcada por instabilidade atmosférica e temperaturas contidas, com características mais próximas do início do inverno do que da transição para o verão.

Diante disso, o uso de agasalhos e guarda-chuvas tende a ser recorrente, sobretudo em razão da sensação térmica reduzida e da possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia.

Com efeito, ainda que aberturas de sol não estejam descartadas, o padrão climático previsto recomenda vigilância para atividades externas programadas — especialmente aquelas de média e longa duração.

*Confira, pois, a previsão completa após a imagem exposta a seguir.

Brusque nesta segunda-feira

Para esta segunda-feira, 27, o meteorologista Leandro Puchalski aponta condições predominantemente instáveis em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Sua análise então indica possibilidade de precipitações ao longo do dia, com variações de intensidade em diferentes períodos.

Nesse contexto, o tempo não deve apresentar estabilidade prolongada, o que exige atenção em deslocamentos e em compromissos ao ar livre, ressalta o profissional.

As temperaturas, por sua vez, devem permanecer contidas, com máximas próximas de 21°C — valor que, aliado à umidade e à ausência de sol constante, tende a intensificar a sensação de clima ameno.

Brusque ao longo da semana

Conforme a análise técnica de Puchalski, os dias que encerram o mês devem seguir sob a influência de um padrão instável na região brusquense.

Diante dessa tendência, atividades ao ar livre ficam sujeitas a enfrentar imprevistos, sobretudo aquelas que dependem de tempo firme por períodos prolongados.

Não obstante, o especialista ressalta que a instabilidade prevista não configura chuva ininterrupta sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Em razão dessa variabilidade, o sol até pode se manifestar ocasionalmente, porém sem estabelecer predominância duradoura no cenário atmosférico.

A recomendação do profissional, portanto, é de cautela para quem depende de condições estáveis.

Temperaturas seguem contidas

Sobretudo durante as tardes, as temperaturas devem permanecer moderadas em Brusque e região, sem ultrapassar com frequência os 20/21°C, segundo Puchalski.

Alguns dias da última semana do mês, inclusive, podem registrar marcas diurnas inferiores a esse patamar.

Segundo o meteorologista, esse comportamento térmico se assemelha mais ao observado no início do inverno do que ao esperado para a proximidade do verão.

Diante disso, a combinação entre umidade elevada e temperaturas amenas deve manter necessário o uso de agasalhos e guarda-chuvas ao longo da semana.

A atual condição, segundo Puchalski, tende então a persistir pelo menos até sexta-feira, 31.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

