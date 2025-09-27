Os moradores de Brusque e região devem se preparar para encerrar setembro sob um cenário marcado por contrastes climáticos, esperados para os últimos quatro dias do mês.

Nesse contexto, o período deve alternar momentos de tempo firme com episódios pontuais de instabilidade, incluindo pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A transição entre sistemas meteorológicos, com a atuação de frentes frias e influência da umidade marítima, desenha um quadro atmosférico que requer observação, especialmente para quem planeja atividades ao ar livre.

A previsão é do meteorologista Piter Scheuer, que então acompanha os desdobramentos de todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Confira, logo após a foto, a evolução da previsão para Brusque e região entre os dias 27 e 30 de setembro, conforme análise de Scheuer.

Brusque neste sábado

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim com a previsão para este sábado, direcionada a Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O dia sinaliza tempo seco na maior parte do período, embora a influência da umidade marítima possa favorecer a formação de nuvens e, eventualmente, chuviscos isolados.

Ainda assim, o cenário promete condições predominantemente favoráveis para atividades externas, com possibilidade de instabilidade pontual.

Brusque no domingo

O domingo tende a iniciar com tempo firme, mas já no fim da manhã há indicativo do avanço de uma frente fria sobre Brusque e região.

Esse sistema deve provocar pancadas de chuva e trovoadas isoladas, sem volumes expressivos.

A instabilidade, embora pontual, sinaliza uma mudança, com tendência de melhora no decorrer da tarde e retorno da estabilidade à noite.

Brusque na segunda-feira

A segunda-feira promete tempo seco e estável, com o afastamento da frente fria e predomínio do sol.

Não há previsão de chuva para este dia, favorecendo assim a retomada das atividades externas em toda a região.

Brusque na terça-feira

Na terça-feira, uma nova frente fria deve avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

A partir do meio da tarde, há indicativos de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, especialmente no período da noite.

O sistema promete ser mais abrangente, exigindo atenção à evolução das condições atmosféricas.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, antecipamos então um cenário térmico sem grandes variações para os últimos dias de setembro em Brusque e toda a região.

Com efeito, as madrugadas devem seguir entre amenas e frias, oscilando de 10 °C a 17 °C conforme a localização e altitude de cada ponto monitorado.

Já as tardes, pois, prometem seguir agradáveis, sem indicativo de aquecimento expressivo. Caso os termômetros ultrapassem os 25 °C, será de forma pontual e em pequena margem.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição deste sábado então se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano visto pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

