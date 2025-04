Os moradores de Brusque e região começam a semana diante da previsão sinalizando a chegada do frio, com potencial para trazer as primeiras temperaturas noturnas abaixo dos 10°C, especialmente ao amanhecer de quarta-feira, 30.

Caso essa tendência se confirme, o cenário pode ser visto como uma prévia do inverno, mesmo diante do calendário apontando para o outono.

Além da queda nos termômetros à vista, as projeções sinalizam um cenário amplamente favorável às atividades ao ar livre, com risco praticamente nulo de chuva até, pelo menos, sexta-feira, 2, em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, então divulgou um boletim detalhado sobre o comportamento do tempo para os próximos dias.

Confira, mais adiante, a íntegra da nota, exposta logo após a foto.

Frio à vista

*Boletim: Climaterra >>

Recomendamos aos moradores de Brusque e região que preparem seus casacos e agasalhos, pois eles serão essenciais em alguns momentos da semana.

As previsões indicam a primeira prévia do inverno, com madrugadas especialmente frias, sobretudo entre a terça-feira e quarta-feira.

As temperaturas noturnas prometem oscilar entre 10°C e 13°C em Brusque e arredores, podendo, em alguns pontos, cair abaixo dos 10°C, sobretudo na quarta-feira — marcas que seriam registradas pela primeira vez neste ano.

Em cidades de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, as mínimas podem, inclusive, atingir valores ainda mais baixos, podendo variar 7°C e 8°C.

Durante as tardes, o clima deverá se manter bastante agradável, com máximas inferiores a 26°C. Esse padrão térmico diurno, inclusive, sinaliza permanecer até, pelo menos, a sexta-feira.

Frio seco

Quanto às condições do tempo, os modelos meteorológicos trazem ótimas perspectivas para quem planeja atividades ao ar livre em Brusque e região no decorrer desta semana.

O risco de chuva será praticamente inexistente já a partir desta segunda-feira, tendência que deve se estender também para os primeiros dias de maio.

Portanto, o cenário aponta para dias predominantemente secos nesta reta final de abril, com o tempo firme se prolongando no início do próximo mês em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

Reforçamos que todas as projeções atmosféricas estão sujeitas a alterações, conforme novos dados forem incorporados aos modelos de previsão.

Por isso, é recomendável acompanhar atualizações diárias. Seguiremos monitorando e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Sem frio na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local, remetendo ausência de frio.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

