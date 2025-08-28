A persistência do tempo instável, marcada por chuvas recorrentes, tem definido o decorrer desta semana em Brusque e região, afetando diretamente a rotina dos moradores, sobretudo no que tange às práticas externas.

E, para esta quinta-feira, 28, a expectativa é de que as condições meteorológicas, embora venham apresentar alguns sinais de estabilidade e aberturas de sol, ainda não se firmem por completo.

Tempo sujeito à umidade

Segundo boletim da Climaterra, assinado pelo especialista Ronaldo Coutinho, essa variação climática está associada à atuação da umidade marítima, responsável pela formação de nuvens sobre a costa catarinense.

Impulsionada pelos ventos, a nebulosidade tende a avançar para o interior do estado, influenciando diretamente o Vale do Itajaí-Mirim, conforme explica o profissional.

Tempo não deve firmar

Com isso, o sistema — inclusive — deve seguir ativo nos próximos dias, mantendo o padrão de instabilidade ao menos até o fim de semana.

Diante desse cenário, aqueles que têm planos de atividades ao ar livre programadas, especialmente as de média ou longa duração, devem ficar atentos à previsão, orienta o especialista.

A análise aponta que, mesmo com possíveis períodos de melhoria, o tempo seguirá sujeito a oscilações.

“Tanto nesta quinta-feira como no restante de agosto, o tempo não deve firmar totalmente em Brusque e região, com possibilidade de garoa ou chuva fraca sem horário definido para ocorrer”, resume Coutinho.

Temperaturas

Ainda conforme a nota, as temperaturas devem iniciar, de forma muito gradual, um processo de elevação entre esta quinta-feira e o domingo, último dia do mês — abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Dessa forma, após dias marcados por frio úmido e máximas contidas em 17 °C, os termômetros sinalizam uma mudança discreta no padrão, com tendência de ultrapassar os 20 °C.

Com efeito, especialmente durante o período diurno, a previsão reforça, portanto, a tendência de um ambiente térmico mais agradável.

Fim de agosto com pouco sol

Por fim, a nota da Climaterra aponta para a continuidade do padrão instável em Brusque e região, influenciado pela umidade marítima.

Mesmo com variações pontuais, não há indicativos de mudanças expressivas até o encerramento de agosto, sem previsão de estabilidade contínua ao longo dos dias, conclui o boletim.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta quinta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Deslize para o lado e confira.

