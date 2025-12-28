À medida que dezembro avança para o seu último domingo, a previsão do tempo começa a sinalizar quando o calor intenso em Brusque deve perder força de forma mais consistente.

De acordo com as últimas atualizações disponíveis, o alívio deve ficar restrito aos primeiros dias do novo ano, entre 2 e 3 de janeiro, embora haja indicação de um recuo discreto já no fim de dezembro.

Nesse intervalo, a meteorologia também indica atenção para episódios de chuva, que podem ganhar relevância no cenário esperado.

Os detalhes completos desta síntese estão no boletim do meteorologista Piter Scheuer, disponível logo abaixo do banner.

Calor segue no domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

O calor segue como protagonista da previsão do tempo em Brusque e região neste último domingo de 2025.

As temperaturas da tarde devem novamente ultrapassar os 35°C, reforçando o desconforto térmico e criando condições favoráveis à formação de núcleos isolados de trovoadas ao longo do período vespertino.

Se confirmadas, as precipitações devem se apresentar de forma irregular.

Em termos práticos, algumas áreas podem registrar pouca ou nenhuma chuva, enquanto localidades próximas tendem a concentrar episódios mais intensos, caracterizando o caráter mal distribuído típico das instabilidades.

Antes disso, a presença de sol deve contribuir para a manutenção do calor intenso.

Recuo do calor em 2026

As últimas atualizações dos modelos meteorológicos sinalizam um recuo mais consistente do calor intenso apenas nos primeiros dias de 2026, a partir de 2 ou 3 de janeiro.

Nesse período, as temperaturas noturnas devem cair de forma mais notável, podendo ficar abaixo de 20 °C em muitas cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

As máximas também tendem a apresentar recuo, com valores dificilmente ultrapassando os 30 °C, caracterizando um alívio mais efetivo do desconforto térmico que atualmente afeta a região brusquense.

O calor no restante de 2025

Antes desse recuo consistente, entre os últimos dias de dezembro, as temperaturas já podem apresentar uma leve diminuição, principalmente devido à maior cobertura de nuvens prevista para o período.

Ainda assim, a sensação de abafamento deve permanecer, embora em intensidade ligeiramente menor.

Nesse contexto, Brusque e região podem registrar chuvas recorrentes, com possibilidade de volumes localmente mais expressivos.

Monitoramento constante

Por fim, é importante destacar que a previsão permanece sujeita a ajustes à medida que novos dados são incorporados aos modelos atmosféricos.

O acompanhamento diário é recomendável, garantindo à população informações atualizadas e confiáveis para planejamento e segurança frente às condições de calor intenso e episódios isolados de chuva previstos.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, a edição reúne fotos enviadas por leitores que retratam a beleza interiorana do amanhecer deste domingo.

Cada imagem revela cenários únicos dos locais mencionados nas legendas, compondo um panorama sensível das primeiras horas do dia; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

