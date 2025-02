Fevereiro está se despedindo, prometendo manter o calor intenso para esta sexta-feira, 28, em Brusque e região, reforçando a necessidade de hidratação e proteção contra os efeitos do clima extremamente abafado.

A propósito, ao longo do mês, as altas temperaturas não deram trégua em todo o Vale do Itajaí-Mirim, transformando os dias em uma verdadeira maratona de resistência ao desconforto térmico.

Calor março adentro

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esse quadro adverso, proporcionado pelos termômetros, promete avançar março adentro.

O especialista indica que a primeira semana do mês que se avizinha será escaldante, com temperaturas podendo até beirar os 40°C, exigindo atenção redobrada da população.

O calor opressivo, portanto, continuará sendo o destaque, mantendo o período à vista sob um quadro de abafamento extremo e noites pouco refrescantes.

Possível alívio do calor

No entanto, há um alívio no horizonte. Conforme análise de Puchalski, os modelos meteorológicos apontam uma possível mudança nesse padrão sufocante entre os dias 9 e 10 de março.

Isso se deve à chegada de uma frente fria, sistema que poderá modificar o cenário térmico, trazendo uma bem-vinda diminuição nas temperaturas.

No entanto, ele destaca que essa projeção ainda se encontra em um prazo relativamente distante, cerca de dez dias à frente, o que exige cautela na interpretação dos dados.

As atualizações dos modelos climáticos são constantes, e eventuais ajustes na previsão podem ocorrer, à medida que novas informações forem incorporadas, explica.

Por isso, o profissional seguirá monitorando atentamente o comportamento atmosférico, para fornecer informações sempre atualizadas e precisas.

Calor e chuva de verão

Quanto ao regime de chuvas esperado, Puchalski antecipa a continuidade da escassez pluviométrica, que já vem marcando os últimos dias de fevereiro em Brusque e região.

Segundo ele, as precipitações esperadas ao longo da primeira semana de março serão escassas.

Caso ocorram, virão na forma de pancadas isoladas, acompanhadas das típicas trovoadas de verão.

Na prática, isso significa que algumas áreas ficam sujeitas a ser atingidas por eventos mais intensos, enquanto outras próximas podem não registrar nenhuma precipitação.

Quando houver ocorrência, a tendência é que então se concentre entre o meio da tarde em direção à noite.

Diante desse cenário, Brusque e região seguirão sob calor intenso no curto e médio prazo, com indícios de alívio apenas entre os dias 9 e 10 de março.

Quanto aos volumes de chuva previstos, eles devem ser baixos nesse intervalo.

Mais notícias após anúncios

Se você está recebendo este conteúdo, saiba que ele é viabilizado pelo apoio dos parceiros comerciais. O Blog do Ciro Groh apresenta abaixo seus patrocinadores.

Clique nos banners para então conhecer os produtos e serviços oferecidos e entrar em contato.

Oferecimento:

Veja também:

1. Cena de cinema: casal de noivos então percorre a pé Botuverá e emociona a cidade

2. Grupo de Brusque intensifica treinos para então encarar a Rio do Rastro Marathon

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens então registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK