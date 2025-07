A semana começa com previsão de mudanças no tempo em Brusque e região, marcadas pela chegada de um novo episódio de frio intenso, sinalizando afetar, sobretudo, o período noturno.

Após as pancadas de chuva registradas na noite anterior, esta segunda-feira, 28, amanheceu sob forte neblina, reduzindo a visibilidade, especialmente nas primeiras horas da manhã.

No entanto, o destaque do dia ainda será o vento, que deve ganhar força ao longo das próximas horas, antecedendo a chegada do ar polar.

Frio para encerrar julho

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a atuação desse ar gelado será responsável por provocar queda nas temperaturas nas madrugadas, entre terça-feira, 29, e quinta-feira, 31, impondo um encerramento de julho marcado pelo frio intenso.

Diante disso, as temperaturas mínimas devem ficar abaixo dos 7 °C, sobretudo entre quarta-feira e quinta-feira, quando o frio deve atingir seu pico de intensidade no Vale do Itajaí-Mirim.

Durante o dia, mesmo com a presença do sol, o aquecimento será tímido, explica o meteorologista.

A expectativa indica que as temperaturas dificilmente ultrapassarão os 20 °C nas tardes brusquenses, prometendo manter, portanto, o clima típico de inverno ao longo da semana.

Frio seco

Ainda segundo Puchalski, o tempo deve permanecer seco até, pelo menos, o encerramento do mês. Para quem tem atividades externas programadas, o cenário climático previsto deve então colaborar.

No entanto, ele recomenda não esquecer os casacos, que serão indispensáveis ao longo deste período à vista.

O boletim ainda ressalta a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão, já que os modelos meteorológicos podem sofrer alterações conforme novos dados forem incorporados.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta segunda-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Deslize para o lado e confira a seleção de imagens.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

