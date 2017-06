Registramos com pesar os falecimentos de:



VALDECI NASÁRIO SARAMENTO , 73

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Será sepultado nesta quinta-feira, 28, no cemitério municipal de Canelinha, às 10h. Casada, deixa 15 filhos e vários netos e bisnetos.