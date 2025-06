O último fim de semana de junho sinaliza manter o padrão climático que predominou durante os dias anteriores, ou seja, sob frio persistente, agora diante do retorno da chuva.

Inclusive, este sábado, 28, deve marcar o sexto dia consecutivo com temperaturas diurnas inferiores aos 20°C — uma sequência que reforça a atuação intensa do inverno sobre o município e região.

Segundo os registros meteorológicos, a última vez que os termômetros ultrapassaram a marca dos 20°C em Brusque foi em 21 de junho, quando, na ocasião, foi observada uma oscilação entre 23°C e 24°C ao longo da tarde.

Desde então, as máximas vêm se mantendo inferiores a esse patamar, com sensação térmica ainda mais baixa devido à elevada umidade.

Frio úmido no sábado

A previsão para este sábado, conforme antecipa o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, indica um cenário de instabilidade, com céu encoberto e possibilidade de chuva a qualquer momento.

Episódios mais intensos de precipitação não estão descartados na sua projeção.

A combinação de nebulosidade e umidade tende, portanto, a impedir a presença do sol, contribuindo para que as temperaturas oscilem entre 16°C e 18°C ao longo do dia.

Discreto recuo do frio

Para o domingo, 29, Coutinho então prevê uma breve janela de tempo seco no período da manhã, com chance de algumas aberturas de sol.

Essa trégua, contudo, promete ser passageira. A partir do fim da manhã ou no início da tarde, uma nova frente fria deve se aproximar de Santa Catarina, trazendo de volta as precipitações à região de Brusque.

Caso o sol consiga romper momentaneamente a camada de nuvens, há possibilidade de que os termômetros atinjam valores entre 22°C e 23°C.

Ainda assim, a expectativa é de que os termômetros voltem a cair no decorrer da tarde, com a chegada da chuva, explica.

Frio intenso e seco à vista

Já olhando para o decorrer da próxima semana, a tendência aponta para a retomada gradativa do tempo seco, diz o boletim emitido por Coutinho.

Entretanto, o avanço de uma nova massa de ar polar deve provocar a retomada das madrugadas geladas.

Como resultado, estão previstas mínimas abaixo dos 5°C em Brusque, com possibilidade de valores próximos de 0°C nas áreas mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

Diante desse cenário, o especialista da Climaterra, pois, reforça a importância de acompanhar os boletins atualizados.

Isso porque os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes frequentes, à medida que novas informações são incorporadas aos sistemas de previsão.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

