A semana avança para esta terça-feira, 28, prometendo trazer mudanças no padrão climático direcionadas a Brusque e região, incluindo a troca do frio úmido pelo seco.

Inclusive, para os próximos dias, os especialistas em meteorologia recomendam reforçar os cobertores, pois madrugadas geladas estão à vista. O sol, por sua vez, deve retornar.

Com o intuito de aprofundar os detalhes sobre a síntese apresentada anteriormente, que veio abrir a pauta de hoje, buscamos a expertise de um profissional qualificado na área da meteorologia.

Nesse sentido, recorremos ao meteorologista Piter Scheuer, que prontamente compartilhou conosco seus conhecimentos sobre o assunto.

Você pode então conferir todas as informações no boletim emitido por ele, o qual está apresentado a seguir.

Ciclone e frio seco

*Boletim: Piter Scheuer >>

As informações deste boletim iniciam com a previsão para esta terça-feira, destacando a persistência do frio em Brusque e região, porém com a transição de úmido para o seco.

Além disso, o tempo chuvoso que marcou o início desta semana e afetou a segunda-feira, deve dar lugar ao retorno do sol ao longo do dia.

Outro aspecto relevante é a formação de um ciclone sobre o oceano, porém é importante salientar que não há motivo para alerta.

Apesar de prever-se um dia ventoso, com rajadas variando entre 20 a 40 km/h, é possível que pontualmente essas rajadas ultrapassem um pouco essa faixa.

Com a chegada da noite, o frio tende a se intensificar.

Frio nas noites e madrugadas

Considerando uma projeção mais avançada, os simuladores meteorológicos indicam condições altamente favoráveis para as práticas externas pelo restante desta semana em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Isso se deve à transição para o tempo seco nesta terça-feira, a qual antecipa sua predominância nas expectativas climáticas até pelo menos o domingo.

Na prática, espera-se que o sol seja o protagonista, aparecendo intercalado pela alternância de algumas nuvens.

É recomendado que se reforcem os cobertores, já que as madrugadas e noites prometem ser geladas, com temperaturas mínimas abaixo dos 10°C na maioria das cidades.

Enquanto isso, as tardes tendem a permanecer em um ambiente agradável, com máximas não ultrapassando os 20 a 22°C.

Este cenário então marca a estabelecimento definitivo do inverno climático nesta temporada de 2024 sobre o Vale do Itajaí.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas no período monitorado entre meia-noite até as primeiras horas do dia, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

