Os moradores de Brusque e região devem se preparar para uma virada no comportamento do tempo e dos termômetros no decorrer desta quarta-feira, 28.

A chegada de uma frente fria promete alterar o padrão climático dos últimos dias, trazendo inicialmente chuva e, na sequência, um dos episódios de frio mais intensos do ano, até o momento.

Brusque na quarta-feira

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, boa parte do dia deve ser marcada pela nebulosidade e instabilidades.

A chuva, porém, sinaliza ocorrer de forma irregular, ou seja, enquanto algumas áreas podem registrar até trovoadas, outras próximas ficam sujeitas a passar o período diurno sob pouca precipitação.

Apesar disso, a recomendação é de atenção, principalmente para atividades ao ar livre de média ou longa duração, devido à possibilidade de umidade repentina.

Conforme Coutinho, ao longo da tarde, a frente fria começa a se afastar, permitindo uma gradativa diminuição da quantidade de nuvens.

No entanto, é na retaguarda desse sistema que está o maior destaque, sendo então o ingresso do ar polar.

Frio se instala em Brusque

Com a passagem da frente fria, as temperaturas entram em queda, especialmente a partir do entardecer, preparando o cenário para uma progressiva queda da sensação térmica à noite.

Consequentemente, a quinta-feira, 29, já deve amanhecer com temperaturas abaixo dos 10°C em Brusque, explica o profissional da Climaterra.

Frio se intensifica

Ainda segundo Coutinho, o frio se intensifica em Brusque e região nos dias seguintes, com destaque para o amanhecer de sexta-feira, 30, e do fim de semana.

Inclusive, nas cidades situadas em áreas mais elevadas, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, os termômetros podem marcar valores próximos ou até abaixo dos 3°C nas primeiras horas do dia.

Brusque sob tempo seco

Outro fator a ser considerado pelo especialista é o perfil seco dessa massa de ar frio.

Após a saída da umidade, o tempo firme tende a se instalar em todo o Vale do Itajaí-Mirim entre quinta-feira e o fim de semana, com noites e madrugadas especialmente geladas.

Assim, quem precisa sair cedo de casa nesse período à vista deve já deixar as roupas de inverno preparadas.

Monitoramento

Por fim, o especialista sublinha que, apesar das tendências atuais, os modelos meteorológicos continuam sendo atualizados com frequência e podem sofrer alterações.

Ele garante que seguirá acompanhando a evolução das condições e trará novas notícias sempre que necessário.

Mais notícias após anúncios

A continuidade deste trabalho só é possível graças ao apoio dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Conheça quem acredita nessa missão: clique nos banners abaixo, entre em contato e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Moradora de Guabiruba então transforma a vida ao adotar bebê reborn como filha

2. VÍDEO – Conheça detalhes da cascata então localizada onde nasce o rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens, então capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como esta manhã de quarta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK