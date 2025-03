Confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 28, e domingo, 30.

1. Bailão

O Bailão da Barbieri acontece neste sábado, 29, na Arena Multiuso, na rua Hercílio Fides Zimmermann, 300, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar. A abertura dos portões acontece às 21h. As atrações musicais são Os Serranos, Corpo & Alma e Sandro Coelho. Os ingressos estão à venda no site da Ingresso Nacional e custam entre R$ 30 (+ taxas) e R$ 90 (+ taxas).

2. Shows de jazz

O teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) será palco do Sonora Jazz Brusque entre sexta-feira, 28, e domingo, 30. A entrada é gratuita. Na sexta-feira, 28, haverá o show de Alegre Correa, às 20h. Na sequência, Gabriel Vieira irão subir ao palco às 21h. Já no sábado, 29, haverá apresentações de Arnou de Melo e Cassio Moura, às 20h e 21h, respectivamente. Por fim, no domingo, 30, Bruno Moritz e Felipe Moritz irão se apresentar às 18h e 19h, respectivamente. Todos os artistas se apresentarão com banda. O teatro do Cescb fica localizado na rua Pedro Werner número 180, no bairro Jardim Maluche.

3. Sessão de cinema para autistas

O Cine Gracher do shopping, em Brusque, exibirá o filme Branca de Neve em sessão TEA no sábado, 29, às 14h. A transmissão é destinada a pessoas com transtorno do espectro autista. O filme tem duração de 1h49. O valor do ingresso é fixo e todos R$ 15. A sala de cinema é preparada para receber autistas, e inclui iluminação levemente acesa, som mais baixo, liberdade para crianças na sala e um colaborar para acompanhar a sessão até o final. Programação, ingressos e mais informações estão no site do Cine Gracher ou podem ser adquiridas na bilheteria do cinema.

4. Peregrinação para Santa Paulina

O Setor da Juventude da Paróquia São Luís Gonzaga promove, no sábado, 29, uma caminhada penitencial até o Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento. A saída acontece às 4h da manhã, na igreja Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim. As inscrições podem ser realizadas de forma on-line. O percurso passa pelo interior das cidades de Brusque e Nova Trento e possui cerca de 12km. Para participar é preciso ter, no mínimo, 16 anos. Ao fim da peregrinação o grupo participará da missa das 10h, no Santuário de Santa Paulina, e em seguida, aos que precisarem de transporte para a volta, será ofertado um ônibus com o custo de R$ 15.

5. Baile dos Amigos

O grupo Amigos da Dança Gaúcha (ADG) de Brusque promove neste sábado, 29, o terceiro Baile dos Amigos no ADR Renaux View, próximo ao parque das Esculturas. A abertura do salão acontece às 21h30. O grupo Embalo da Dança será a atração musical. As entradas custam R$ 30 e podem ser adquiridos via Pix pelo WhatsApp nos telefones (47) 99150-2611 e (47) 99207-3901.

