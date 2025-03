Março se encaminha para o último fim de semana do mês, mantendo a tendência de estabilidade climática em Brusque e região, sendo uma excelente notícia para aqueles que planejam atividades ao ar livre.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, os termômetros continuarão registrando temperaturas elevadas, com máximas que podem atingir os 30°C já nesta sexta-feira, 28.

Calor segue em Brusque

O calor promete persistir ao longo do sábado, 29, e do domingo, 30, com picos térmicos semelhantes, explica o especialista.

Apesar do predomínio do tempo firme, Scheuer sublinha que o risco de chuva não pode ser totalmente descartado.

Como ainda há características típicas do verão na atmosfera, pancadas isoladas podem ocorrer, especialmente no período da tarde ou durante a noite.

Caso ocorram trovoadas, serão bastante pontuais, atingindo algumas áreas enquanto outras permanecerão secas, conforme aponta sua projeção.

Calor recua em Brusque

No entanto, Scheuer antecipa mudanças no padrão do outono com a chegada de abril.

Isso porque os indicativos sinalizam a passagem de uma frente fria na segunda-feira, 31, atravessando Santa Catarina e trazendo chuvas mais abrangentes, acompanhadas por trovoadas.

Na sequência, é esperado um declínio nas temperaturas, dissipando o calor que vem se prolongando outono adentro em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Scheuer destaca que a transição para um clima um pouco mais ameno deverá se tornar perceptível entre 3 e 4 de abril, podendo se estender por alguns dias.

A partir daí, se as previsões se confirmarem, as temperaturas diurnas dificilmente ultrapassarão os 27 a 28°C, sob madrugadas podendo ficar abaixo de 20°C.

Monitoramento

Por fim, ele reforça a importância do monitoramento contínuo das previsões, visto que projeções meteorológicas de médio e longo prazo estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos.

O profissional garante que seguirá acompanhando a evolução dos cenários climáticos e fornecendo atualizações sempre que necessário.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho de contar com o apoio de patrocinadores, que desempenham um papel fundamental na comunidade de Brusque e região.

Clique nos banners abaixo, faça contato e então conheça os produtos e serviços oferecidos por eles.

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba e sua matriarca da roça: conheça então a jornada de trabalho e devoção

2. Artista de Brusque então ganha destaque em shopping renomado com suas obras

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo então todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Agradecemos a participação dos leitores e compartilhamos agora as expressivas fotografias então enviadas por eles.

Estas imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas.

Convidamos você a contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK