A previsão do tempo, direcionada a Brusque e todo o Vale do Itajaí Mirim, indica alterações nas condições atmosféricas ao longo deste fim de semana, que marca os últimos três dias de novembro.

Por sua vez, os termômetros devem registrar um gradativo aquecimento, com projeção de temperaturas acima de 30°C já nesta sexta-feira, 28.

Diante desse cenário, o calor pode abrir espaço para a ocorrência de trovoadas e, em situações pontuais, até temporais — possibilidade considerada como exceção, mas não descartada.

Quem antecipa esse cenário é o meteorologista Leandro Puchalski, que divulgou um boletim detalhando os fatores que podem influenciar o comportamento do clima na região brusquense.

Brusque nesta sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski

O mês de novembro avança para os seus três últimos dias e, nesse contexto, prevemos mudanças nas condições atmosféricas de Brusque e de todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Para esta sexta-feira, ressaltamos que os termômetros prometem ultrapassar a marca dos 30°C, configurando um quadro de calor.

Com efeito, esse aquecimento tende a favorecer o desenvolvimento de nuvens carregadas, sinalizando a possibilidade de trovoadas e, em situações pontuais, até temporais.

Destacamos, contudo, que se trata de uma condição típica do verão, em que determinadas áreas podem registrar pancadas rápidas de chuva enquanto outras próximas permanecem com tempo seco.

Brusque no fim de semana

Para o fim de semana, indicamos a manutenção do quadro térmico de aquecimento, com máximas ainda podendo exceder os 30°C em Brusque e região, sob expectativa de sol entre variação de nuvens ao longo do período.

Ademais, a instabilidade atmosférica, tanto no sábado quanto no domingo, tende a ser menos expressiva, reduzindo a probabilidade para eventos climáticos adversos.

Ainda que trovoadas não possam ser totalmente descartadas, elas devem ocorrer de forma restrita, favorecendo um período majoritariamente firme e propício para atividades ao ar livre.

Considerações finais

Por fim, sintetizamos que os três últimos dias de novembro apresentam um quadro climático já característico da estação, com calor acima de 30°C, risco de trovoadas em áreas específicas e, em casos excepcionais, temporais.

Recomendamos vigilância diante dessa possibilidade, ainda que não seja regra absoluta.

Ressaltamos, sobretudo, a importância de acompanhar diariamente as projeções, uma vez que os modelos atmosféricos passam por constantes atualizações.

Seguiremos monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário, com o objetivo de melhor informar a população.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

