A instabilidade atmosférica que atua em Brusque e região na última semana de outubro deve se manter nesta terça-feira, 28, com tendência de persistir até o fim do mês.
A previsão indica chuva diária, embora não de forma contínua. Alguns intervalos de melhoria podem ocorrer, com aberturas pontuais de sol.
Por ora, o destaque recai sobre as temperaturas, que permanecem abaixo do esperado para a época do ano, considerando a primavera e a proximidade do clima de verão.
*Confira, pois, a previsão completa após a imagem exposta a seguir.
Brusque sob tempo instável
As condições atmosféricas instáveis registradas desde o início desta semana em Brusque e região reforçam um cenário pouco favorável às práticas externas, sejam de trabalho ou lazer.
Segundo o meteorologista Piter Scheuer, esse padrão tende a se manter até o encerramento de outubro.
Diante disso, a previsão indica precipitações recorrentes, em geral de fraca intensidade. No entanto, há possibilidade de momentos pontuais de maior volume, especialmente entre esta terça e quarta-feira, 29, conforme ressalta o profissional.
Brusque e as temperaturas
As temperaturas, por sua vez, tendem a permanecer limitadas, com máximas raramente excedendo os 22°C em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Conforme análise técnica de Scheuer, esse comportamento reforça o uso de agasalhos em tempo integral, além da recomendação de manter guarda-chuvas sempre à disposição.
Pouco sol em Brusque
Em síntese, para quem tem atividades externas programadas nos últimos dias de outubro, o panorama climático segue pouco favorável em Brusque e região, conforme ressalta Scheuer.
Ainda que haja expectativa da presença do sol — sobretudo entre quinta-feira, 30, e sexta-feira, 31 —, o risco de chuva permanece nas projeções.
Nesse contexto, mesmo diante de possíveis momentos com aberturas, as temperaturas devem se manter amenas, destoando do padrão esperado para o avanço da primavera e a proximidade do clima de verão.
Por essa razão, tanto os agasalhos quanto os guarda-chuvas seguem como itens indispensáveis até, pelo menos, a sexta-feira, que marca o encerramento do mês, conclui o meteorologista.
O tempo na madrugada
Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.
A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.
Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta terça-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.
Não perca a oportunidade de então se inspirar e se emocionar com esses registros, deslizando para o lado.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
