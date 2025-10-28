A instabilidade atmosférica que atua em Brusque e região na última semana de outubro deve se manter nesta terça-feira, 28, com tendência de persistir até o fim do mês.

A previsão indica chuva diária, embora não de forma contínua. Alguns intervalos de melhoria podem ocorrer, com aberturas pontuais de sol.

Por ora, o destaque recai sobre as temperaturas, que permanecem abaixo do esperado para a época do ano, considerando a primavera e a proximidade do clima de verão.

*Confira, pois, a previsão completa após a imagem exposta a seguir.

Brusque sob tempo instável

As condições atmosféricas instáveis registradas desde o início desta semana em Brusque e região reforçam um cenário pouco favorável às práticas externas, sejam de trabalho ou lazer.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, esse padrão tende a se manter até o encerramento de outubro.

Diante disso, a previsão indica precipitações recorrentes, em geral de fraca intensidade. No entanto, há possibilidade de momentos pontuais de maior volume, especialmente entre esta terça e quarta-feira, 29, conforme ressalta o profissional.

Brusque e as temperaturas

As temperaturas, por sua vez, tendem a permanecer limitadas, com máximas raramente excedendo os 22°C em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme análise técnica de Scheuer, esse comportamento reforça o uso de agasalhos em tempo integral, além da recomendação de manter guarda-chuvas sempre à disposição.

Pouco sol em Brusque

Em síntese, para quem tem atividades externas programadas nos últimos dias de outubro, o panorama climático segue pouco favorável em Brusque e região, conforme ressalta Scheuer.

Ainda que haja expectativa da presença do sol — sobretudo entre quinta-feira, 30, e sexta-feira, 31 —, o risco de chuva permanece nas projeções.

Nesse contexto, mesmo diante de possíveis momentos com aberturas, as temperaturas devem se manter amenas, destoando do padrão esperado para o avanço da primavera e a proximidade do clima de verão.

Por essa razão, tanto os agasalhos quanto os guarda-chuvas seguem como itens indispensáveis até, pelo menos, a sexta-feira, que marca o encerramento do mês, conclui o meteorologista.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

