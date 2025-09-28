Os moradores de Brusque, que planejam atividades externas para este domingo, 28, devem ficar vigilantes quanto às condições do tempo, em virtude da aproximação de uma frente fria, cujos efeitos já se refletem na ocorrência de chuva desde as primeiras horas da manhã.

A análise é do meteorologista Leandro Puchalski, que então acompanha o deslocamento do sistema e aponta efeitos para o Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo ele, há possibilidade de intensificação da instabilidade atmosférica ainda durante o turno da manhã, com possibilidade de ocorrência de trovoadas isoladas.

Embora o sistema não apresente características de forte atividade, o especialista não descarta o risco de episódios pontuais de maior intensidade.

Nesse contexto, o dia deve seguir predominantemente instável.

Contudo, a previsão indica que, a partir do decorrer da tarde, o tempo pode apresentar uma leve melhora, com possibilidade de algumas aberturas de sol.

No entanto, o cenário não aponta para uma estabilização completa das condições atmosféricas, explica o meteorologista.

Brusque e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, Puchalski indica a manutenção de um padrão ameno ao longo do dia.

Com efeito, os termômetros devem oscilar próximos dos 20°C, com possibilidade de ultrapassar essa marca por uma margem discreta.

Diante disso, este domingo não deve oferecer condições favoráveis para práticas ao ar livre, especialmente durante a manhã e início da tarde, quando a instabilidade tende a ser mais pronunciada.

Considerações finais

Importa destacar, pois, que toda essa projeção climática analisada para Brusque se estende também às demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme explica o meteorologista, a região apresenta comportamento atmosférico semelhante, o que permite aplicar a mesma tendência de tempo para os municípios de toda a região.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

