Há três anos, exatamente em 28/06/2014, várias cidades do Vale do Itajaí-SC sofriam na ocasião, os impactos de mais uma enchente. A cidade de Rio do Sul-SC, novamente foi uma das mais castigadas, com o Rio Itajaí Açu alcançando o pico máximo de 9,42 metros no centro da cidade. Acima temos esta imagem inusitada, as capivaras em pleno Centro de Rio do Sul, em busca de um lugar seguro para se abrigar. Já nosso Município, Brusque, não teve maiores problemas com o Rio Itajaí Mirim, pois as fortes chuvas se concentraram com maior volume, nas cabeceiras do Rio Itajaí Açú.

Os créditos da foto acima vão para o colaborador Orlando Pereira/Rádio Difusora Alto Vale FM