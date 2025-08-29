Confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque
São opções para diversos públicos
São opções para diversos públicos
Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 29, e domingo, 31.
A 13ª edição Freundenfest acontece neste sábado, em Brusque. Os grupos participantes da “festa dos amigos”, como é conhecida, vão se reunir novamente no estacionamento do centro de eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. A partir das 6h os grupos já podem realizar a montagem da estrutura. O evento é aberto para o público e terá venda de chope e comida. A Freundenfest inicia por volta de 10h e segue até as 17h. Os portões serão fechados às 18h.
Após a Freundenfest, o Cartolas Pub, que fica na rodovia Antônio Heil, no Limoeiro, o after da festa. As atrações musicais são Onda 18, Kevin e Wesley, dj Arthemyo e dj MK8. A entrada é gratuita para todos que tiverem com a camiseta do Cartolas. Mais informações pelo (47) 99603-5561.
O Baile do Calinho, exclusivo para mulheres, acontece no sábado, no Clube Santos Dumont, no Santa Terezinha, em Brusque. Os ingressos custam R$ 210, incluindo janta, sobremesa e lanche da madrugada, e podem ser adquiridos através do WhatsApp (47) 99130-7200. Além do Calinho, se apresentam os djs Muv e Ziat.
O Shopping Gracher, no Centro de Brusque, será palco de música clássica no sábado. O Festival Classic Room inicia a partir de 11h, na praça de alimentação, com alunos, professores e convidados do Centro da Música.
O Hi Dogz, que fica na rua Bulcão Viana, em Brusque, tem programação musical neste fim de semana. Na sexta-feira, a banda Fragmentados agita a noite e, no sábado, é a vez do Informous. Nos dois dias, a música inicia às 20h. A entrada é colaborativa.
Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba: