Confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 29, e domingo, 31.

1. Freundenfest

A 13ª edição Freundenfest acontece neste sábado, em Brusque. Os grupos participantes da “festa dos amigos”, como é conhecida, vão se reunir novamente no estacionamento do centro de eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. A partir das 6h os grupos já podem realizar a montagem da estrutura. O evento é aberto para o público e terá venda de chope e comida. A Freundenfest inicia por volta de 10h e segue até as 17h. Os portões serão fechados às 18h.

2. After da Freunden

Após a Freundenfest, o Cartolas Pub, que fica na rodovia Antônio Heil, no Limoeiro, o after da festa. As atrações musicais são Onda 18, Kevin e Wesley, dj Arthemyo e dj MK8. A entrada é gratuita para todos que tiverem com a camiseta do Cartolas. Mais informações pelo (47) 99603-5561.

3. Baile do Calinho

O Baile do Calinho, exclusivo para mulheres, acontece no sábado, no Clube Santos Dumont, no Santa Terezinha, em Brusque. Os ingressos custam R$ 210, incluindo janta, sobremesa e lanche da madrugada, e podem ser adquiridos através do WhatsApp (47) 99130-7200. Além do Calinho, se apresentam os djs Muv e Ziat.

4. Música clássica de graça

O Shopping Gracher, no Centro de Brusque, será palco de música clássica no sábado. O Festival Classic Room inicia a partir de 11h, na praça de alimentação, com alunos, professores e convidados do Centro da Música.

5. Música no Hi Dogz

O Hi Dogz, que fica na rua Bulcão Viana, em Brusque, tem programação musical neste fim de semana. Na sexta-feira, a banda Fragmentados agita a noite e, no sábado, é a vez do Informous. Nos dois dias, a música inicia às 20h. A entrada é colaborativa.

