Mesmo com o outono ainda vigente no calendário, a sensação de frio marcou o amanhecer desta terça-feira, 29, em Brusque, já prenunciando a proximidade do inverno.

Logo nas primeiras horas do dia, os termômetros registraram valores entre 10°C e 12°C em diversos pontos da cidade, demandando, portanto, o uso dos agasalhos para aqueles que precisaram sair cedo de casa.

Apesar de o sol ter despontado no horizonte brusquense desde cedo, o ar gelado ainda impôs seu efeito às primeiras horas da manhã, e o aquecimento só começou a ser sentido de forma gradual.

Dessa forma, o cenário matinal já foi suficiente para lembrar que a estação mais fria do ano se aproxima.

Frio pela região

Ademais, nos arredores de Brusque, o frio também se mostrou presente. Cidades como Guabiruba e Botuverá, por exemplo, registraram mínimas de 9°C logo após o romper da aurora desta terça-feira.

Contudo, o maior destaque ficou por conta da comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos.

Nesse entorno, os moradores locais enfrentaram a madrugada mais fria do ano, diante dos termômetros marcando 4,5°C — cenário que exigiu o uso de casacos mais pesados ao deixarem suas residências nas primeiras horas do dia.

Números do frio

A relação completa das temperaturas mínimas registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim nesta terça-feira está disponível na tabela abaixo.

Os valores, pois, destacados em vermelho, indicam os locais onde o frio foi mais intenso.

Além disso, a apuração confirma a ausência de chuva em toda a região, a considerar o período monitorado entre meia-noite e o início da manhã, reforçando o quadro de tempo seco.

Sem chuva à vista

No que tange à previsão do tempo, para quem pretende realizar atividades ao ar livre nesta terça-feira, as notícias são animadoras.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, não há previsão de chuva ao longo do dia em Brusque e região, e o sol deve predominar, proporcionando um cenário de clima estável e agradável.

Frio noturno segue

Entretanto, o frio deve retornar à noite em direção à madrugada seguinte.

Conforme projeta Puchalski, o amanhecer de quarta-feira, 30, sinaliza ser ainda mais frio, com possibilidade de temperaturas inferiores às desta terça-feira.

Em Brusque, há possibilidade, inclusive, de mínimas abaixo dos 10°C, sobretudo nas áreas mais afastadas do centro urbano.

Ao longo da quarta-feira, o tempo segue firme e seco. Durante a tarde, o padrão típico de outono deve se manter, com temperaturas agradáveis e máximas que tendem a se manter abaixo dos 25°C na maioria das cidades.

Pontualmente, esse valor pode ser ligeiramente superado, mas sem mudanças expressivas, explica o especialista.

Monitoramento

Finalmente, o meteorologista destaca a importância de acompanhar diariamente as atualizações, uma vez que os modelos meteorológicos podem sofrer alterações, conforme novos dados são incorporados.

Ele garante que continuará então monitorando as condições atmosféricas para fornecer informações precisas sempre que necessário.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta terça-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas. Arraste para o lado >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

*Rua Walfredo Maffezzolli em Brusque/Fotos: Ronaldo Uller >>

1 de 8

