Após uma semana marcada por frio persistente e ocorrência frequente de chuva, os moradores de Brusque voltam as atenções para a previsão do último fim de semana de agosto.

Com o mês chegando ao fim, a expectativa recai sobre a possibilidade de condições mais favoráveis às atividades ao ar livre, ainda que a instabilidade siga presente.

Umidade marítima

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, a influência da umidade marítima será o principal fator a ditar o comportamento do tempo entre esta sexta-feira, 29, e o domingo, 31.

Com efeito, os ventos que sopram do oceano em direção ao continente tendem a transportar nuvens à costa catarinense e, consequentemente, alcançam o Vale do Itajaí-Mirim.

Possibilidade de chuva

Como consequência dessa dinâmica atmosférica, caracterizada por esse sistema atuante, há possibilidade de chuva ocasional, sem horário definido para acontecer.

Apesar disso, o meteorologista destaca que o sol deve aparecer em alguns momentos, intercalado por variações na cobertura de nuvens.

Em termos práticos, embora não haja sinais de instabilidade intensa, as condições seguem instáveis e não oferecem garantia de tempo firme por períodos prolongados.

“Quem precisa de tempo seco de forma contínua deve permanecer atento, pois há risco de contratempos diante da possibilidade de precipitações fracas e isoladas”, reforça o profissional.

Temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, o quadro térmico em Brusque e região tende a se manter dentro da normalidade para esta época do ano, antecipa Scheuer.

Diante disso, as madrugadas seguem amenas a frias, com marcas entre 10 °C e 15 °C, podendo variar conforme a altitude ou localização de cada bairro ou município.

Já durante as tardes, a tendência é de elevação discreta, com máximas superando os 20 °C, mas sem avanço expressivo.

O resultado, portanto, sinaliza uma sensação térmica agradável ao longo dos períodos diurnos do fim de semana.

Monitoramento constante

Em síntese, Scheuer reforça que os três últimos dias de agosto deverão ser marcados por alternância entre períodos de tempo firme e instabilidade passageira — cenário que exige atenção de quem planeja atividades externas.

O meteorologista ainda recomenda acompanhar as atualizações diárias, já que os modelos meteorológicos passam por ajustes constantes, à medida que novas informações se tornam disponíveis.

Sem chuva na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

