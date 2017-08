Registramos com pesar os falecimentos de:

JOÃO CARLOS MICHELS, 74

Faleceu na residência, localizada no bairro Azambuja. Será sepultado hoje no

cemitério Jardim dos Crisântemos, em Balneário Camboriú. Deixa familiares e amigos

enlutados.

MARIA DE FATIMA TORRESANI, 55

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Nova Brasilia. Será sepultada

hoje, às 9h, no cemitério Santa Terezinha. Viúva, deixa uma filha.

MARIA POLONIA KONS KHINS, 85

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Será sepultada no cemitério Parque da Saudade, hoje, às 10h. Viúva, deixa seis filhos, 17 netos e três bisnetos.

CLAUDINO JOÃO FOPPA, 82

Faleceu no Hospital da Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Será sepultado no cemitério Parque da Saudade, hoje, às 10h. Casado, deixa quatro filhos, cinco netos e uma bisneta.