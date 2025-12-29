Brusque inicia a semana do Réveillon sob a indicação de tempo instável entre esta segunda-feira, 29, e a sexta-feira, 2.

Nesse contexto, a previsão aponta para a alternância entre períodos de sol e pancadas de chuva ao longo dos dias; contudo, sem indicativo de precipitação contínua.

Já o calor tende a seguir presente, mantendo elevado o desconforto térmico, em um comportamento típico do verão em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim detalhando o que esperar para esse período, inclusive com a tendência para a noite da virada do ano.

Previsão do tempo

*Boletim: Piter Scheuer >>

O tempo na semana do Réveillon tende a apresentar instabilidades recorrentes em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

De forma prática, o cenário projetado indica alternância entre períodos de sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, em um comportamento compatível com as características do verão.

Diante disso, o padrão atmosférico à vista deve favorecer atividades ao ar livre, sobretudo durante as manhãs, faixa do dia em que a atmosfera tende a apresentar maior estabilidade.

Em contrapartida, entre a tarde e a noite, cresce a possibilidade de mudança nas condições do tempo, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

A tendência aponta para ocorrência diária de chuva para o Vale do Itajaí-Mirim entre esta segunda-feira e a sexta-feira, preferencialmente a partir do período vespertino.

Em alguns momentos, os simuladores não descartam eventos de maior intensidade, exigindo atenção diante do risco de temporais isolados.

O tempo na noite da virada

Em relação à noite da virada do ano, o quadro atmosférico não elimina completamente a probabilidade de variações no tempo em Brusque e região.

Ainda que se trate de um padrão de chuvas irregulares e mal distribuídas, o cenário recomenda cautela, especialmente para programações em ambientes externos.

Considerações finais

Diante disso, o acompanhamento das atualizações diárias da previsão do tempo se mostra fundamental.

Os modelos atmosféricos passam por ajustes frequentes à medida que novos dados são incorporados, de modo que o monitoramento contínuo permite então refinar a leitura do cenário e oferecer informações cada vez mais precisas à população.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado então durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A edição agora apresenta registros enviados por leitores, que traduzem a beleza interiorana do amanhecer desta segunda-feira.

As imagens então revelam cenários singulares de cada local citado nas legendas, destacando o encanto das primeiras horas do dia/deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

