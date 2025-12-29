Brusque inicia a semana do Réveillon sob a indicação de tempo instável entre esta segunda-feira, 29, e a sexta-feira, 2.
Nesse contexto, a previsão aponta para a alternância entre períodos de sol e pancadas de chuva ao longo dos dias; contudo, sem indicativo de precipitação contínua.
Já o calor tende a seguir presente, mantendo elevado o desconforto térmico, em um comportamento típico do verão em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim detalhando o que esperar para esse período, inclusive com a tendência para a noite da virada do ano.
As informações completas estão disponíveis logo após o banner.
Previsão do tempo
*Boletim: Piter Scheuer >>
O tempo na semana do Réveillon tende a apresentar instabilidades recorrentes em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
De forma prática, o cenário projetado indica alternância entre períodos de sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, em um comportamento compatível com as características do verão.
Diante disso, o padrão atmosférico à vista deve favorecer atividades ao ar livre, sobretudo durante as manhãs, faixa do dia em que a atmosfera tende a apresentar maior estabilidade.
Em contrapartida, entre a tarde e a noite, cresce a possibilidade de mudança nas condições do tempo, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
A tendência aponta para ocorrência diária de chuva para o Vale do Itajaí-Mirim entre esta segunda-feira e a sexta-feira, preferencialmente a partir do período vespertino.
Em alguns momentos, os simuladores não descartam eventos de maior intensidade, exigindo atenção diante do risco de temporais isolados.
O tempo na noite da virada
Em relação à noite da virada do ano, o quadro atmosférico não elimina completamente a probabilidade de variações no tempo em Brusque e região.
Ainda que se trate de um padrão de chuvas irregulares e mal distribuídas, o cenário recomenda cautela, especialmente para programações em ambientes externos.
Considerações finais
Diante disso, o acompanhamento das atualizações diárias da previsão do tempo se mostra fundamental.
Os modelos atmosféricos passam por ajustes frequentes à medida que novos dados são incorporados, de modo que o monitoramento contínuo permite então refinar a leitura do cenário e oferecer informações cada vez mais precisas à população.
*Com informações do meteorologista Piter Scheuer
Pauta segue após o apoio comercial
*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. Cachoeiras de Brusque: famílias de Maceió dão exemplo ambiental
2. Brusque então marca 38°C e enfrenta sensação térmica surpreendente
O tempo na madrugada
Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado então durante a madrugada desta segunda-feira.
Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.
Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Fotos dos leitores
A edição agora apresenta registros enviados por leitores, que traduzem a beleza interiorana do amanhecer desta segunda-feira.
As imagens então revelam cenários singulares de cada local citado nas legendas, destacando o encanto das primeiras horas do dia/deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK