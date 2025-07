Após uma segunda-feira, 28, marcada por ventos intensos em Brusque — com rajadas entre 50 e 70 km/h —, a atmosfera começa a se modificar nesta terça-feira, 9.

A ventania, impulsionada por um ciclone posicionado sobre o oceano, na altura da costa do Rio Grande do Sul, também influenciou as condições em Santa Catarina.

Agora, com o afastamento gradual desse sistema para alto-mar, o cenário atmosférico na região brusquense muda de foco: sai o vento, entra o frio.

Frio aumenta em Brusque

Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, a tendência é de que o vento perca força ao longo desta terça-feira, proporcionando um alívio perceptível em relação ao início da semana.

No entanto, a atuação do ciclone sobre o Sul do Brasil teve um papel importante, pois abriu caminho para a entrada de uma massa de ar frio, que já se faz sentir.

No amanhecer desta terça, os termômetros já indicaram temperaturas de 6°C em Brusque.

Brusque abaixo de 5°C

Mas é nas madrugadas seguintes — especialmente nas de quarta, 30, e quinta-feira, 31 — que o frio deve então se intensificar.

Coutinho antecipa mínimas que podem se aproximar ou até mesmo ficar abaixo dos 5°C em Brusque, marcando o encerramento de julho sob forte influência do ar polar.

Conforme a nota da Climaterra, mesmo durante as tardes, a sensação de frio deve persistir. Caso as temperaturas ultrapassem os 20°C, o aquecimento não deverá ser significativo.

Tempo seco em Brusque

O tempo segue seco em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com ausência de chuva na sequência desta semana, explica o profissional.

A partir dos primeiros dias de agosto, a tendência é de que o frio noturno comece a perder força gradualmente.

Ainda assim, Coutinho ressalta a importância de acompanhar a previsão de forma diária, já que os modelos meteorológicos estão em constante atualização e podem apresentar mudanças, conforme novos dados são incorporados.

Ele garante que continuará monitorando as condições e trará novas informações sempre que necessário.

Matéria segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho >>

Oferecimento:

Veja também:

1. Frio impõe estilo: veja como Brusque se vestiu no dia mais gelado da semana

2. Frio abaixo de 10°C e densa neblina então transformam o amanhecer em Brusque

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK