Este domingo, 29, deve dar sequência ao padrão climático instável que vem marcando o último fim de semana de junho em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com novas ocorrências de chuva previstas ao longo do dia.

A expectativa, pois, é de que as precipitações retornem já no turno da manhã, mantendo o clima úmido e a sensação térmica reduzida.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, os moradores que pretendem realizar atividades ao ar livre devem estar atentos às condições do tempo.

Ele ressalta que, mesmo nos momentos de melhoria, o céu deve continuar encoberto por nuvens densas. Caso haja abertura, o sol deve aparecer de forma pontual e passageira.

Chuva na segunda-feira

Na segunda-feira, 30, o cenário tende a seguir sem grandes mudanças em Brusque e região, antecipa Puchalski.

A instabilidade promete permanecer sobre o Vale do Itajaí-Mirim, favorecendo novos episódios de chuva e mantendo o desconforto para quem precisa sair de casa.

Conforme aponta o boletim do meteorologista, o tempo firme só deve retornar com o início do mês de julho.

Julho começa sem chuva

A partir de terça-feira, 1, uma nova e intensa massa de ar polar deve alcançar Santa Catarina, promovendo uma virada no padrão atmosférico.

Com isso, Brusque e municípios vizinhos entram em um novo período, influenciado pelo frio mais intenso, porém com características de tempo seco.

As madrugadas tendem a ser geladas, com mínimas que podem ficar abaixo de 4°C.

Com isso, os primeiros dias do novo mês prometem ser marcados pela estabilidade atmosférica, com predomínio do sol e ausência de chuva.

Mesmo assim, o frio deve persistir. As máximas diurnas devem se manter contidas, girando em torno dos 18°C a 20°C, o que reforça a presença de um inverno rigoroso, antecipa o especialista.

Monitoramento

Puchalski então reforça que, as projeções atuais têm como base as últimas rodadas dos modelos meteorológicos.

No entanto, ele orienta que a população acompanhe os próximos boletins, uma vez que os dados podem passar por ajustes, conforme novas informações forem incorporadas aos sistemas de previsão.

Matéria segue após anúncios

Descubra os parceiros comerciais que apoiaram a criação deste conteúdo especial do Blog do Ciro Groh.

Ao clicar nos banners, você poderá então conhecer mais sobre seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Veja também:

1. Frio intenso então devolve a Brusque marcas não vistas desde a neve de 2013

2. Domingo então surpreende Brusque e fotos mostram o porquê

Chuva e temperaturas

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK