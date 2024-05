Na manhã desta quarta-feira, 29, os moradores de Brusque que saíram cedo de casa precisaram se agasalhar muito bem para enfrentar o frio. Inclusive, a madrugada foi a mais gelada do ano até o momento no município.

As temperaturas nas primeiras horas do dia chegaram a marcar 8°C em alguns bairros, tornando indispensável o uso de uma vestimenta típica do inverno, como tocas, casacos e cachecóis.

*Os índices mínimos aferidos em todo o Vale do Itajaí-Mirim estão detalhados mais adiante.

Frio deve continuar

E, pelo visto, a previsão do tempo traz boas notícias aos amantes do frio. Segundo Ronaldo Coutinho, da Climaterra, as baixas temperaturas devem persistir, notavelmente durante as noites e madrugadas, no restante desta semana.

As tardes, por sua vez, prometem ser agradáveis. Essa previsão, obviamente, pode então ser atribuída às demais cidades no Vale do Itajaí, explica.

Frio seco

Quanto às condições do tempo previstas para Brusque e região, as perspectivas são excelentes aos que planejam atividades externas.

Coutinho enfatiza um ambiente sem previsão de chuvas, se estendendo ao fim de semana.

Até lá, os cobertores mais pesados tendem a permanecer como itens indispensáveis durante a noite.

Já para quem precisar sair cedo de casa nas primeiras horas do dia, vestimentas mais pesadas permanecem sendo necessárias, complementa o especialista.

*Com informações: Climaterra

O frio na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (indicado em vermelho).

O destaque da relação fica por conta da marca mínima de 4,8°C, pontuada em Vidal Ramos.

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Concluindo este segmento, convidamos você a desfrutar das paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a beleza serena do amanhecer desta quarta-feira, conforme retratado nas legendas de cada lugar.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 10

