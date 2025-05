Esta quinta-feira, 29, começou com ares de inverno em Brusque, impondo o frio, que historicamente costuma marcar a proximidade da nova estação.

O avanço de uma intensa massa de ar polar sobre Santa Catarina, ainda na noite anterior, já provocou reflexos expressivos nas temperaturas da cidade.

Com mínimas abaixo dos 10°C logo nas primeiras horas da manhã, moradores que precisaram sair cedo recorreram a casacos reforçados e acessórios típicos da estação para enfrentar o amanhecer gelado.

Os termômetros indicaram uma queda acentuada durante a madrugada. No bairro Santa Luzia, por exemplo, a menor marca então registrada, por volta das 7h, foi de 9°C.

Em outros pontos monitorados do município, as variações oscilaram entre 10°C e 12°C, reforçando a sensação térmica mais baixa e o cenário característico do fim de outono.

Frio na região

Cidades vizinhas, como Guabiruba e Botuverá, seguiram a mesma tendência, registrando índices similares, ou seja, apontando uma variação térmica entre 9 a 12°C.

Entretanto, o destaque de toda a região ficou por conta da comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde o início da manhã foi ainda mais rigoroso: os termômetros baixaram à casa dos 5°C.

Mais adiante, confira os dados completos das temperaturas mínimas registradas ao amanhecer desta quinta-feira nos pontos monitorados do Vale do Itajaí-Mirim.

Frio se intensifica

A tendência, segundo a previsão, é que esse frio não apenas permaneça, mas também se intensifique nos próximos dias em Brusque e região.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a massa de ar polar já atuante tende a não se limitar à queda nas temperaturas, mas também promete estabelecer uma condição de tempo seco, sinalizando predominar até o início de junho, pelo menos.

Ele explica que a combinação entre céu estrelado e o ar gelado vem favorecer madrugadas cada vez mais frias — especialmente entre sexta-feira, 30, e domingo, 1, quando Brusque poderá registrar mínimas próximas aos 5 °C.

Durante as tardes, mesmo com a presença do sol, os termômetros não devem ultrapassar os 23 °C, mantendo a sensação térmica amena ao longo dos dias, antecipa Puchalski.

Diante desse cenário, o meteorologista não descarta a possibilidade de geadas pontuais em áreas com maior altitude, caso os prognósticos de temperatura se mantenham.

Monitoramento

Puchalski também recomenda acompanhar as atualizações diárias das previsões, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes conforme novos dados são processados.

Ele reforça, pois, que seguirá monitorando as condições e informando sobre qualquer mudança relevante no panorama climático da região brusquense.

Frio em números após anúncios

O frio da madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim, remetendo aos números do frio.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Assim, a pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores; deslize para o lado e veja.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

