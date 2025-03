O calor típico do clima de verão continua desafiando o calendário em Brusque e região, mantendo temperaturas que destoam do padrão esperado para o outono.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, este último fim de semana de março deve seguir a mesma tendência, com termômetros alcançando, ou até superando, os 30°C, como já ocorreu nos últimos dias.

De acordo com suas projeções, tanto neste sábado, 29, quanto no domingo, 30, os moradores locais poderão seguir sob condições climáticas predominantemente favoráveis para atividades ao ar livre.

Diante disso, o sol promete marcar presença, alternando com momentos de maior nebulosidade e um baixo risco de chuva.

No entanto, Puchalski alerta que, devido ao calor, há uma possibilidade pontual e isolada de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, especialmente entre a tarde e a noite.

Caso ocorram, esses episódios de precipitação serão localizados e de curta duração, explica.

Calor deve recuar

Contudo, uma mudança mais significativa no padrão atmosférico é então aguardada com a chegada de abril.

Segundo Puchalski, na segunda-feira, 31, o calor ainda deve predominar, mas uma frente fria sinaliza avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim entre o fim do dia e a noite, trazendo chuvas mais abrangentes.

Esse sistema frontal promete inaugurar uma sequência de dias com maior frequência de precipitação, embora o sol ainda possa aparecer em alguns momentos, diz o profissional.

Assim, nos primeiros dias de abril, as temperaturas ainda continuarão relativamente elevadas, mas sem extremos.

Fim do calor

A mudança mais expressiva, segundo as projeções do especialista, deve ocorrer entre os dias 4 e 5 do próximo mês, quando a região de Brusque poderá receber a primeira incursão de ar frio do outono.

Se os modelos se confirmarem, as noites passarão a registrar valores abaixo dos 12°C a 13°C, trazendo um alívio térmico e marcando o início de um padrão mais condizente com a nova estação.

Monitoramento

Puchalski enfatiza que as previsões de médio e longo prazo estão sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

O monitoramento seguirá constante, garantindo informações atualizadas sobre as condições climáticas esperadas para Brusque e região, finaliza a nota emitida pelo especialista.

Mais notícias após anúncios

É com grande satisfação que o Blog do Ciro Groh apresenta seus parceiros comerciais, responsáveis por tornar possível a publicação deste conteúdo especial.

Não deixe de clicar nos banners abaixo, entrar em contato e então descobrir os produtos e serviços que cada um desses ilustres patrocinadores tem a oferecer.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Pé de jaca carregado então revela riquezas escondidas em Brusque

2. Guabiruba e sua matriarca da roça: conheça a jornada de trabalho e devoção

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, encerramos a pauta de hoje apresentando as belíssimas imagens capturadas por nossos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste sábado despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Calor