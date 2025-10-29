Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para esta quarta-feira, 29, devem seguir atentos ao que indica a previsão do tempo.

Em razão das condições atmosféricas adversas já observadas desde as primeiras horas do dia — marcadas por umidade elevada e forte presença de nuvens —, o cenário aponta para a manutenção da instabilidade, porém, com possibilidade de aberturas de sol, sobretudo a partir da tarde.

Tal configuração, portanto, reforça a necessidade de vigilância, especialmente para quem depende de tempo firme de forma integral.

Nesse contexto, além dos guarda-chuvas, os agasalhos também seguem necessários, uma vez que as temperaturas tendem a se manter contidas.

Caso ultrapassem os 20°C, isso tende a ocorrer por margem bastante estreita, reforçando o caráter térmico ameno do dia.

Por conseguinte, trata-se de um comportamento atípico para o fim de outubro, quando a primavera já se aproxima do clima mais quente do ano.

*Confira, pois, a previsão completa após a foto exibida a seguir.

O tempo nesta quarta-feira

De acordo com o boletim emitido pela Climaterra, sob avaliação do especialista do órgão Ronaldo Coutinho, esta quarta-feira tende a manter o predomínio da nebulosidade em Brusque e região.

Embora o período da manhã concentre maior instabilidade, a previsão indica possibilidade de breves aberturas de sol ao longo do dia.

Mesmo assim, o tempo não deve firmar completamente, pois o risco de chuva permanece nos prognósticos emitidos.

Por consequência, quem planeja atividades ao ar livre deve permanecer sob vigilância quanto às condições ainda esperadas, já que as variações atmosféricas podem ocorrer de forma repentina.

O tempo e as temperaturas

Ademais, a sensação térmica tende a permanecer amena ao longo do dia, com os termômetros dificilmente excedendo a marca dos 22°C na região brusquense, antecipa Coutinho.

Por consequência, isso tende a demandar o uso de agasalhos, destoando completamente do padrão esperado para o fim de outubro, período em que a primavera já costuma apresentar características mais próximas do clima de verão.

Ainda conforme o boletim da Climaterra, a instabilidade prevista para Brusque indica tendência de se estender às demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Por ora, o cenário regional deve então seguir sob domínio de nuvens persistentes, com aberturas de sol limitadas ao longo do dia.

Apesar de eventuais períodos de melhora, especialmente a partir da tarde, a condição atmosférica continua indefinida, sem sinal de estabilidade plena, conclui a nota emitida pela Climaterra.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

