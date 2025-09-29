Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas ao longo desta semana marcada pela virada de setembro para outubro, devem ficar atentos às condições do tempo.

Conforme boletim emitido pela Climaterra, sob análise do especialista do órgão Ronaldo Coutinho, a instabilidade atmosférica será uma das principais marcas dos próximos dias.

Previsão para Brusque

Nesse contexto, esta segunda-feira, 29, deve apresentar tempo seco e temperaturas agradáveis em todo o Vale do Itajaí-Mirim. Ainda assim, segundo a Climaterra, há uma pequena possibilidade de chuva à noite.

A partir de terça-feira, 30, no entanto, o cenário tende a mudar gradualmente.

Conforme antecipa Coutinho, há expectativa de chuva em todos os dias até sexta-feira, 3, ainda que de forma intercalada.

Os períodos mais propensos a registrar volumes significativos estão concentrados entre terça-feira e quarta-feira, 1, e novamente entre quinta-feira, 2, e sexta-feira.

Com efeito, a instabilidade não será contínua. Segundo a nota emitida, haverá momentos de melhoria, inclusive com aberturas, embora o sol não deva predominar, afirma.

Brusque e os termômetros

No que diz respeito aos termômetros, não há previsão por parte da Climaterra de grandes variações térmicas em Brusque e toda a região.

Sendo assim, as temperaturas da madrugada devem seguir amenas, com mínimas entre 10 °C e 17 °C, enquanto as tardes tendem a ser relativamente agradáveis, sem expectativa de aquecimento expressivo.

Caso os valores diurnos então ultrapassem os 25 °C, será por pequena margem, conclui o especialista do órgão.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Botuverá então revela um santuário de morangos que encanta visitantes

2. Imagens então mostram o segundo setembro mais frio da década

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 21

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK