2º Festival Gastronômico de Brusque acontece de 5 de julho a 6 de agosto

Entre os dias 5 de julho a 6 de agosto, o Núcleo de Gastronomia (Garni) da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) realiza o ‘Temperô – 2º Festival Gastronômico de Brusque’. Na oportunidade 15 estabelecimentos da cidade e região que integram o Núcleo estarão oferecendo uma sequência de pratos especiais durante o período: alguns deles exclusivos para o Festival, outros pratos já conhecidos, mas com uma releitura.

Assim como a primeira edição do Festival, este ano o evento tem como objetivo divulgar a gastronomia da região, por meio de uma combinação de pratos de diversos restaurantes participantes, com um valor fixo, incentivando o público a conhecer os estabelecimentos locais.

A maioria dos pratos participantes do Festival terá o valor de R$ 49,90. Outros pratos também estarão disponíveis no valor R$ 21,90. A relação dos estabelecimentos e os pratos oferecidos podem ser conferidas no Guia do Temperô, distribuído nas cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá.

Além disso, este ano o público terá novamente o incentivo do Cartão Fidelidade, ou seja, ao adquirir algum prato do Temperô, o público ganha um cartão e, ao preenchê-lo com os ‘selos’, de quatro restaurantes diferentes, recebe um brinde exclusivo do Festival.

A expectativa do Núcleo é grande para a realização evento, que foi sucesso em 2016. “Estamos muito ansiosos para esta segunda edição. Temos algo precioso este ano que é a experiência do de 2016, onde avaliamos os pontos positivos e negativos, para melhorarmos esta nova edição. Também estamos muito realizados por podermos proporcionar novamente essa experiência gastronômica aos moradores locais e aos que visitarão nossa região neste período”, comenta o coordenador do Núcleo de Gastronomia da ACIBr, Jonathan Casagrande.

Outro diferencial do Temperô em 2017 serão quatro workshops e duas visitas técnicas (veja a relação abaixo) realizados no período, onde o público poderá se inscrever e participar. As vagas são limitas. Além disso, neste ano, todos os restaurantes participantes do Festival passaram por capacitações, nas áreas de gestão, higiene e controle de alimentos, elaboração do cardápio, entre outras, feitas em parceria com o Sebrae e Senac.

Um dos pilares da nossa união é a capacitação para desenvolvimento da nossa gastronomia. O mundo está mudando muito rápido, com novas técnicas, legislação, e tendências para o setor surgem a todo momento, por isso não vamos ficar para trás. Com o bom trabalho que estamos fazendo, dentro de alguns anos queremos transformar a nossa região em uma referência gastronômica”, completa Casagrande.

Lançamento

O evento de lançamento do Festival acontece na quarta-feira, 28 de junho, às 19h30, no Brusque Palace Hotel, para imprensa e convidados.

Já no dia 5 de Julho, às 19h30, na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) acontece uma aula-show com degustação, feita pelo professor e renomado chef Erik vow Bülow, que na oportunidade irá apresentar novas técnicas gastronômicas aplicadas a produtos catarinenses e à cozinha brasileira.

O evento é aberto ao público, entretanto com vagas limitadas. Os ingressos, que dão direito à degustação podem ser adquiridos no valor de R$ 80 na ACIBr e com os estabelecimentos participantes do Festival.

Saiba mais

Professor e chef Erik vow Bülow tem Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela Universidade Paulista, CCI (Chefe de Cozinha Internacional) pelo Senac Santo Amaro, e Bacharel em Direito pela Universidade Paulista. Atua como professor na Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau, em cozinha brasileira, cozinha italiana, cozinha internacional, serviço de sala e bar, estrutura física e funcional. Também é Avaliador e Treinador em Serviço de Restaurante por Santa Catarina para a Olimpíada do Conhecimento e seletivas e Worldskills.

Desenvolve consultorias na revisão de processos e reestruturação de restaurantes Senac, atua na gestão de eventos, nas áreas administrativas e operacionais, e com o desenvolvimento e a apresentação de aulas teóricas e práticas (Mesa Tendências e Prazeres da Mesa). Já participou de eventos com os chefs Alex Atala, Edinho Engel, Rodrigo Oliveira, Wanderson Medeiros, Juares Campos, Rodrigo Castanho, David Chang, Eudis Assis, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

-28/06: Lançamento do Temperô – para imprensa e convidados (às 19h30, no Brusque Palace Hotel)

– 5/7: Aula Show com degustação com o professor e renomado chef Erik vow Bülo (às 19h30, na AABB)

-11 e 19/07: Workshop – Alimentação Saudável! Menu funcional: entrada, prato principal e sobremesa (às 19h, na Maria Pimenta Cursos)

– 13/7- Workshop – Virtudes e diferenciais dos espumantes Pericó elaborados na altitude brasileira em Santa Catarina (às 19h, na Sassipan)

-14 e 28/07 – Visita técnica e degustação de cervejas Zehn Bier (às 18h30, na Cervejaria Zehn Bier)

-24/07 – Workshop – Gastronomia Moderna (às 19h, no People Pub)

**Interessados em participar dos Workshops oferecidos pelo Temperô devem entrar em contato com a ACIBr através do e-mail: consultor4@acibr.org.br , pelo telefone (47) 3351-1588 ou com os estabelecimentos que promovem os Workshops

Estabelecimentos que participam do Temperô

-Batata Bistrô

– Brusque Palace Hotel

-Casarão Garibaldi

– Chef do Mar Restaurante

– Monthez Hotel e Eventos

– People Pub

– Pietro’s Restaurante

-Restaurante do Nido

– Sassipan

– Sottile Cozinha Internacional

– Villa Zitri

– Zehn Bier German Pub

– Carolitas e Nutri Tice Café Saudável

– Diverty Boliche e Festas

– Maskavo Brasil

Patrocinadores do evento: Schimitt Buffet e Eventos, Rafaela Doces, Colonial Café, Zehn Bier Cervejaria, Maria Pimenta Cursos e Eventos Gastronômicos Personalizados, Associação Empresarial de Brusque, Pericó Espumantes e Vinhos e Florisa Tinturaria.