A persistência do calor atípico neste outono em Brusque está prestes a chegar ao fim, diante da iminente chegada da chuva, impulsionada por uma frente fria prometendo avançar sobre o Vale do Itajaí nesta quinta-feira, 3.

Este sistema frontal sinaliza o início de uma mudança significativa no padrão dos termômetros, antecedendo o tão esperado declínio nas temperaturas.

Chuva na quinta-feira

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, aqueles que planejam atividades ao ar livre nesta quinta-feira ainda poderão aproveitar condições favoráveis, especialmente durante a manhã.

Contudo, à medida que a tarde avança, o risco de instabilidades atmosféricas tende a aumentar consideravelmente, ante a aproximação da frente fria.

Consequentemente, o dia deverá encerrar com possíveis pancadas de chuva, que em alguns momentos poderão vir acompanhadas de trovoadas, explica o profissional.

Conforme antecipa o especialista, essas precipitações terão caráter irregular.

Em outras palavras, enquanto algumas áreas poderão registrar volumes significativos de chuva em um curto espaço de tempo, outras deverão ser menos afetadas.

Diante desse quadro, o meteorologista faz um alerta para a possibilidade de ocorrência de alagamentos pontuais.

No que se refere às temperaturas, Puchalski antecipa um dia ainda abafado para Brusque e região.

Apesar da chegada da frente fria, a previsão de aberturas de sol indica que os termômetros têm potencial de se aproximar novamente dos 30°C, antes da efetiva mudança no padrão térmico.

Recuo do calor depois da chuva

Já na sexta-feira, 4, a frente fria deve se afastar da região brusquense. Ainda assim, o risco de chuva isolada persistirá.

Entretanto, Puchalski antecipa uma sensação térmica mais agradável para o dia.

Ademais, o vento deverá se intensificar, com rajadas que podem variar entre 20 e 50 km/h, conforme detalha o meteorologista.

Durante o período noturno, a região de Brusque experimentará um ambiente térmico consideravelmente mais fresco em comparação com as noites abafadas que marcaram a semana.

Noites frias no fim de semana

Para o fim de semana, o meteorologista prevê madrugadas frias, principalmente nas regiões mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim, onde os termômetros poderão registrar valores inferiores a 10°C.

Em Brusque e nas cidades próximas, as temperaturas, ao amanhecer, devem então oscilar entre 11°C e 15°C.

Por outro lado, as tardes apresentarão um clima mais equilibrado, típico do outono, com máximas que dificilmente ultrapassarão os 25°C.

Outono sob nova fase à vista

Caso essa previsão se concretize, o outono ingressará em uma nova fase a partir desta quinta-feira, caracterizada pela passagem da frente fria, uma sexta-feira ventosa e um fim de semana com madrugadas frias no Vale do Itajaí-Mirim.

Por fim, o meteorologista reforça a importância de que a população acompanhe as atualizações diárias da previsão do tempo, tendo em vista que as projeções podem sofrer ajustes, à medida que novos dados são incorporados aos modelos climáticos.

A chuva da madrugada

– Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Ressalta-se que, durante o período analisado, foram observados apenas chuviscos ou garoa em pontos isolados, sem ocorrência de precipitações significativas.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta quinta-feira, revelando cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

