A previsão do tempo para este domingo, 3, sinaliza a manutenção de condições climáticas favoráveis aos moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre.

Apesar da estabilidade predominante, há indicativos de mudança no padrão atmosférico, sobretudo com o avanço da noite.

Durante o dia, a possibilidade de chuva é praticamente nula, com previsão apenas de aumento gradual da cobertura de nuvens.

Brusque na rota da frente fria

Conforme análise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, uma nova frente fria promete atravessar Santa Catarina no decorrer do período noturno, sinalizando trazer na sua retaguarda, o retorno da chuva.

Apesar de a maior parte dos seus efeitos estarem previstos para segunda-feira, 4, há possibilidade de alterações já nas últimas horas deste domingo em cidades do Vale do Itajaí-Mirim, explica Coutinho.

Brusque na segunda-feira

Com o avanço do referido sistema à vista, a nota da Climaterra então indica mudança significativa no padrão do tempo e dos termômetros para o início da próxima semana.

Com efeito, a segunda-feira, feriado municipal em comemoração ao aniversário de Brusque, promete ser de tempo instável.

Como consequência, a expectativa antecipa céu encoberto na maior parte do dia, com possibilidade de chuva a qualquer momento, prevê o especialista.

Embora possam ocorrer períodos de melhoria, a tendência é que a nebulosidade predomine, limitando a presença do sol.

Brusque na terça-feira

Esse quadro, segundo Coutinho, deve se estender também para a terça-feira, 5. A combinação entre umidade e maior cobertura de nuvens deve reforçar a sensação de frio em toda a região brusquense.

Embora os termômetros não indiquem quedas extremas, a percepção de baixa sensação térmica será ampliada pelas condições atmosféricas instáveis previstas.

A se confirmar a tendência, pois, as temperaturas máximas, na terça-feira, dificilmente devem superar os 17 °C em Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

Diante desse cenário, Coutinho reforça a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão do tempo.

Segundo ele, os modelos meteorológicos estão sujeitos a revisões frequentes, à medida que novos dados são processados.

Ainda assim, os indicativos atuais já apontam para uma virada no tempo, exigindo atenção de quem pretende aproveitar os eventos externos previstos para o início da semana, conclui.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

