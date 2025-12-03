Modelos climáticos avaliados pela MetSul Meteorologia, sediada em Porto Alegre (RS), sob análise dos meteorologistas Estael Sias e Luiz Fernando Nachtigall, indicam a possibilidade de retorno do fenômeno El Niño a partir do outono de 2026.

Embora ainda seja prematuro confirmar sua intensidade, os especialistas destacam que a projeção exige atenção, sobretudo diante dos impactos observados quando esteve em atuação no último evento.

O episódio de 2023–2024, conforme destaca a MetSul, esteve ligado às enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul e às ondas de calor excepcionais no Centro-Oeste do Brasil, que por consequência resultaram em um alto número de queimadas.

El Niño no Vale do Itajaí

Nesse contexto, o Vale do Itajaí também sofreu com sucessivas cheias.

Em Brusque, o rio Itajaí-Mirim atingiu 8,96 metros em novembro de 2023, configurando, pois, uma das maiores enchentes da história recente do município.

Possível El Niño a partir do outono

Atualmente, em dezembro de 2025, o oceano Pacífico está sob influência de uma fraca La Niña, mas, segundo Sias e Nachtigall, a tendência é que o fenômeno perca força no início de 2026.

Com efeito, os modelos internacionais apontam para um novo aquecimento das águas, que poderia instalar o El Niño no fim do outono ou durante o inverno do próximo ano.

El Niño e seus impactos

O possível retorno preocupa porque altera de forma significativa o regime de chuvas na América do Sul.

Frentes frias mais frequentes, sistemas de baixa pressão persistentes e um corredor contínuo de umidade costumam provocar precipitações acima da média no Sul do Brasil.

Diante disso, a MetSul adverte que, mesmo sem repetir 2024, um novo El Niño pode agravar o risco de enchentes, sobretudo em cenário de aquecimento global já responsável por intensificar episódios extremos.

Evolução sob monitoramento

Por fim, os meteorologistas reforçam que é prematuro prever a intensidade do fenômeno caso ele se confirme.

Novas atualizações devem então trazer maior clareza nos próximos meses, à medida que os modelos de longo prazo incorporarem novos dados atmosféricos.

