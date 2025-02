A intensa bolha de calor, que domina a Argentina, promete influenciar as condições meteorológicas em parte do Sul do Brasil nesta primeira quinzena de fevereiro.

Embora os impactos mais expressivos fiquem restritos ao Rio Grande do Sul e ao Oeste catarinense, onde os termômetros podem atingir até 40°C, Brusque e região também sentirão alguns reflexos desse fenômeno.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, a massa de ar extremamente quente, posicionada sobre o país vizinho, expandirá seus efeitos para áreas do Sul do Brasil.

Aumento da sensação de calor

A especialista explica que, apesar de Brusque e cidades do entorno não estarem no epicentro desse evento, o calor tende a aumentar gradativamente ao longo da semana, elevando a sensação de desconforto térmico.

Segundo a previsão da profissional, os picos de temperaturas poderão, então, oscilar entre 30°C e 35°C.

Calor amplia risco de trovoadas

Além disso, a meteorologista da MetSul destaca que essa configuração climática também amplia o risco de eventos meteorológicos severos, ainda que de forma localizada.

Durante a semana, alguns locais tendem a enfrentar a formação de trovoadas, com possibilidade de temporais isolados, chuva intensa e até mesmo queda de granizo em pontos específicos.

Entretanto, outras áreas próximas ficam sujeitas a passar ilesas por essas instabilidades.

Calor e sol entre nuvens

Conforme Estael, a previsão também indica dias marcados pela presença de sol e nuvens, intercalados com momentos de maior nebulosidade, especialmente durante as manhãs.

Já no período da tarde e avançando para a noite, a instabilidade atmosférica tende a ganhar força, favorecendo pancadas de chuva isoladas e passageiras, portanto.

Diante desse cenário, a especialista recomenda que os moradores de Brusque e região se preparem para uma semana de sensação térmica elevada, com momentos de instabilidade, que poderão resultar em pancadas de chuva mal distribuídas.

Ainda que os impactos da bolha de calor sejam mais significativos no Rio Grande do Sul e no Oeste catarinense, os reflexos serão percebidos em todo o Vale do Itajaí, tornando o verão ainda mais marcante nesta primeira metade de fevereiro.

*Com informações: Estael Sias/Meteorologista da Metsul

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta segunda-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

