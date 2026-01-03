O forte calor, que vem se impondo sobre Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim desde os últimos dias de 2025, deve persistir neste sábado, 3.

A partir da tarde, contudo, um novo padrão atmosférico deve começar a se estabelecer, com a aproximação de uma frente fria sinalizando instabilidade e vento, abrindo caminho para mudanças no comportamento térmico.

Diante disso, já no domingo, 4, as temperaturas devem recuar, com madrugadas abaixo de 17°C e máximas que tendem a não alcançar os 30°C.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, emitiu um boletim detalhando a previsão, disponível na sequência, logo após o banner.

Brusque neste sábado

*Boletim: Climaterra >>

O comportamento das temperaturas em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim tende a passar por mudanças a partir deste sábado, diante da aproximação de uma frente fria no decorrer da tarde.

O sistema sinaliza instabilidade atmosférica, com possibilidade de trovoadas localizadas, sem afastar episódios pontualmente mais intensos.

Nesse contexto, o sábado promete encerrar sob influência do vento, com rajadas podendo superar os 50 km/h em alguns pontos.

Antes disso, contudo, o calor ainda deve se impor, alcançando picos próximos de 35°C em alguns pontos monitorados da região brusquense.

Com o avanço da noite, a tendência é de melhora gradual das condições atmosféricas, favorecendo um cenário mais estável.

Brusque no domingo

Os reflexos da frente fria, pois, devem se tornar mais evidentes no domingo, com alteração significativa do padrão térmico.

Com efeito, a madrugada promete registros abaixo dos 17°C em Brusque e região, enquanto, ao longo do dia, o tempo seco tende a prevalecer.

Mesmo durante a tarde, o calor deve então recuar, mantendo as máximas abaixo dos 30°C.

Brusque na próxima semana

Esse cenário mais ameno, inclusive, tende a se estender pela primeira metade da próxima semana.

As madrugadas de segunda e terça-feira sinalizam temperaturas inferiores a 15°C em Brusque e municípios do entorno, com possibilidade de marcas próximas a 10°C em áreas de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim.

Durante as tardes, o recuo térmico deve se manter, afastando a possibilidade de calor mais intenso.

As projeções mais recentes indicam predomínio de estabilidade atmosférica nos próximos dias, com o sol aparecendo entre nuvens e baixo risco de chuva até, ao menos, a quarta-feira.

Monitoramento constante

Diante da dinâmica própria da atmosfera, o acompanhamento diário das atualizações segue essencial, considerando ajustes frequentes nos modelos meteorológicos à medida que novas informações são incorporadas.

Nesse contexto, o monitoramento permanece constante, com o propósito de oferecer à população de Brusque e região, informações precisas e atualizadas sobre o comportamento do tempo.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 26

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 9

