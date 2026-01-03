O forte calor, que vem se impondo sobre Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim desde os últimos dias de 2025, deve persistir neste sábado, 3.

A partir da tarde, contudo, um novo padrão atmosférico deve começar a se estabelecer, com a aproximação de uma frente fria sinalizando instabilidade e vento, abrindo caminho para mudanças no comportamento térmico.

Diante disso, já no domingo, 4, as temperaturas devem recuar, com madrugadas abaixo de 17°C e máximas que tendem a não alcançar os 30°C.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, emitiu um boletim detalhando a previsão, disponível na sequência, logo após o banner.

Brusque neste sábado

*Boletim: Climaterra >>

O comportamento das temperaturas em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim tende a passar por mudanças a partir deste sábado, diante da aproximação de uma frente fria no decorrer da tarde.

O sistema sinaliza instabilidade atmosférica, com possibilidade de trovoadas localizadas, sem afastar episódios pontualmente mais intensos.

Nesse contexto, o sábado promete encerrar sob influência do vento, com rajadas podendo superar os 50 km/h em alguns pontos.

Antes disso, contudo, o calor ainda deve se impor, alcançando picos próximos de 35°C em alguns pontos monitorados da região brusquense.

Com o avanço da noite, a tendência é de melhora gradual das condições atmosféricas, favorecendo um cenário mais estável.

brusque
Imagem então mostra o amanhecer deste sábado em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque no domingo

Os reflexos da frente fria, pois, devem se tornar mais evidentes no domingo, com alteração significativa do padrão térmico.

Com efeito, a madrugada promete registros abaixo dos 17°C em Brusque e região, enquanto, ao longo do dia, o tempo seco tende a prevalecer.

Mesmo durante a tarde, o calor deve então recuar, mantendo as máximas abaixo dos 30°C.

brusque
Imagem então mostra Brusque na noite de sexta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque na próxima semana

Esse cenário mais ameno, inclusive, tende a se estender pela primeira metade da próxima semana.

As madrugadas de segunda e terça-feira sinalizam temperaturas inferiores a 15°C em Brusque e municípios do entorno, com possibilidade de marcas próximas a 10°C em áreas de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim.

Durante as tardes, o recuo térmico deve se manter, afastando a possibilidade de calor mais intenso.

As projeções mais recentes indicam predomínio de estabilidade atmosférica nos próximos dias, com o sol aparecendo entre nuvens e baixo risco de chuva até, ao menos, a quarta-feira.

brusque
Imagem então mostra Brusque na noite de sexta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Monitoramento constante

Diante da dinâmica própria da atmosfera, o acompanhamento diário das atualizações segue essencial, considerando ajustes frequentes nos modelos meteorológicos à medida que novas informações são incorporadas.

Nesse contexto, o monitoramento permanece constante, com o propósito de oferecer à população de Brusque e região, informações precisas e atualizadas sobre o comportamento do tempo.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

