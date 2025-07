O amanhecer desta quinta-feira, 3, impôs aos moradores de Brusque o desafio de enfrentar o frio mais intenso da semana. Em vários bairros da cidade, os termômetros marcaram apenas 5°C nas primeiras horas do dia.

Diante disso, casacos pesados, cachecóis, luvas e toucas voltaram a ser indispensáveis para quem precisou sair cedo de casa.

Frio longe do fim

E tudo indica, pois, que os efeitos do atual cenário invernal não devem mudar tão cedo.

Conforme destaca o meteorologista Leandro Puchalski, as temperaturas noturnas tendem a permanecer abaixo dos 10°C ao longo dos primeiros dez dias de julho, mantendo o inverno em evidência na região do Vale do Itajaí-Mirim.

Embora o especialista não projete, neste momento, mínimas tão rigorosas quanto as já registradas anteriormente, ele reforça que a sensação de frio continuará presente — especialmente no período noturno.

Durante o dia, os termômetros até sinalizam, eventualmente, superar os 20°C em Brusque, ainda que de forma discreta, mesmo com o predomínio do sol.

Condições do tempo

A tendência do tempo, segundo Puchalski, é de que o clima em Brusque e região continue predominantemente seco na sequência de julho, com variação de nuvens, sob baixo risco de chuva.

Ele ressalta, no entanto, que a ausência de precipitação não será total na sequência do mês, apenas limitada, sobretudo nesta primeira quinzena.

A quinta-feira

Ao analisar de forma mais imediata o comportamento do tempo para esta quinta-feira, o meteorologista reforça que Brusque e arredores devem seguir sob domínio do ar seco, com variação de nebulosidade e temperaturas moderadas durante a tarde.

Ainda assim, o frio volta a se intensificar, à medida que a noite avança, mantendo o ritmo típico da estação.

Monitoramento do frio

Por fim, Puchalski orienta que os moradores acompanhem os boletins meteorológicos com frequência, já que os modelos utilizados estão em constante atualização.

O meteorologista garante que continuará monitorando o avanço do inverno e então trará novas informações sempre que necessário.

Matéria segue após anúncios

O Blog do Ciro Groh agradece aos parceiros comerciais, que viabilizaram esta reportagem.

Descubra seus produtos e serviços, clicando nos banners para mais informações e contato.

Oferecimento:

Leia também:

1. As cenas de um sábado então marcado pela chuva e frio em Brusque

2. Lindas imagens aéreas de Brusque; confira os cenários

O frio na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK