As condições do tempo, previstas para esta terça-feira, 3, em Brusque e região, devem comprometer os planos de quem pretende realizar atividades ao ar livre, especialmente aquelas que exigem maior tempo de permanência fora de casa.

De acordo com a meteorologista Tatiane Martins, o cenário será marcado por um céu encoberto, com espessas camadas de nuvens, ofuscando assim o aparecimento do sol.

Mesmo que ocorram algumas aberturas, elas devem ser passageiras, sobretudo a partir da tarde.

Diante desse panorama instável, a orientação da meteorologista é clara: quem pretende sair para compromissos prolongados ao ar livre deve redobrar a atenção.

Isso porque a possibilidade de chuva repentina pode surpreender e comprometer planejamentos que envolvam longos períodos de exposição ao tempo.

Temperaturas

Quanto às temperaturas, o comportamento térmico segue semelhante ao registrado na segunda-feira, 2, em Brusque e região.

Segundo Tatiane, não há expectativa de elevação significativa dos termômetros.

Os valores devem permanecer em torno dos 20°C, o que reforça a sensação de frio úmido e, consequentemente, a necessidade de roupas mais quentes durante todo o dia.

O tempo na quarta-feira

No entanto, apesar da terça-feira cinzenta e instável, a previsão aponta para uma melhora no tempo a partir de quarta-feira, 4, em Brusque e região.

Tatiane antecipa o retorno do sol no meio da semana, favorecendo o aquecimento dos termômetros. Com isso, as temperaturas podem alcançar picos entre 26°C e 28°C.

Além disso, a quarta-feira deve ser de tempo firme, sem previsão de chuva para todo o Vale do Itajaí-Mirim, antecipa a profissional.

Tempo severo na quinta-feira

Ainda segundo a especialista, essa trégua no tempo, porém, será temporária. Já na quinta-feira, 5, as instabilidades devem retornar à região brusquense.

A meteorologista não descarta episódios de chuva mais intensa, o que pode, novamente, impactar a rotina dos moradores.

Monitoramento constante

Por fim, Tatiane reforça seu acompanhamento atento às atualizações dos modelos meteorológicos.

“Novas informações serão repassadas sempre que houver mudanças relevantes no comportamento do tempo, garantindo que a população se mantenha bem-informada e preparada para eventuais alterações no clima”, finaliza a meteorologista.

Mais notícias após anúncios

Esta matéria só chegou até você graças ao apoio dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e então conheça os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque em fotos une arquitetura, natureza e frio na Praça Sesquicentenário

2. Guabiruba: fotos exclusivas então revelam encanto e história na propriedade Albrecht

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Assim, a pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores; deslize para o lado.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 13

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK