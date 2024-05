O sistema de chuvas que desencadeou uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul avançou para Santa Catarina, causando transtornos em algumas cidades do Oeste, Meio-Oeste, Serra e Sul do estado na quinta-feira, 2.

Com a chegada desse sistema de instabilidades ao território catarinense, muitos moradores de Brusque e região se mostram apreensivos, pois a previsão antecipa um cenário instável sobre o Vale do Itajaí, ao longo desta sexta-feira, 3.

Em resposta às adversidades climáticas previstas, nossa página consultou o meteorologista Piter Scheuer. Ele tranquiliza a população brusquense, assegurando que não há riscos de enchente em relação ao rio Itajaí-Mirim.

“Espera-se um dia tendo chuva a qualquer momento em Brusque, intercalado por períodos de melhorias. No entanto, a presença predominante de nuvens deve manter o sol, em grande parte, ofuscado”, conforme explicado pelo especialista.

O profissional ressalta que, embora raros, episódios de chuvas intensas podem ocorrer e, em casos excepcionais, resultar em acumulados mais expressivos.

Chuvas cessam no sábado

Para o sábado, 4, as análises e projeções indicam que as chuvas darão lugar a períodos mais extensos de sol em Brusque e região.

Scheuer também prevê um aumento nas temperaturas, que podem então, se aproximar ou até ultrapassar os 30° no Vale do Itajaí, superando os registros de sexta-feira.

Temperaturas e chuvas da madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas, registradas logo após o amanhecer de hoje, em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante salientar que, apesar de escassas, foram registradas chuvas no intervalo da meia-noite até as primeiras horas do dia. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 18

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 10

