Brusque se encontra à beira de completar 21 dias consecutivos sob um padrão de precipitações escassas neste sábado, 4, delineando um quadro progressivo de estiagem.

A última ocorrência de chuva expressiva na cidade ocorreu em 11 de abril, quando naquela ocasião, o monitoramento apontou um acúmulo de 48,5 mm, em um intervalo de 24 horas.

Desde então, o município contabiliza apenas 8,5 mm em três semanas, o que evidencia uma crescente deficiência pluviométrica.

Essa tendência, que teve seu início em meados de abril, agora avança para o mês de maio, o qual, inclusive, já se inicia sob as mesmas condições climáticas desfavoráveis.

Cenário mantido em Brusque

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, não há expectativa de alterações relevantes nesse cenário para, ao menos, os oito primeiros dias de maio.

Conforme suas análises, os principais modelos meteorológicos não indicam, neste momento, o retorno de precipitações volumosas para Brusque e a região circunvizinha.

Embora os modelos meteorológicos não descartem totalmente a possibilidade de chuvas pontuais, sobretudo no período noturno, tais eventos tendem a ocorrer de maneira isolada e sem grande abrangência.

Caso se confirme essa possibilidade, no entanto, a intensidade das precipitações será insuficiente para reverter o atual panorama de escassez hídrica, explica o especialista.

Projeção atualizada

Adicionalmente, Puchalski observa que uma projeção meteorológica anterior, então indicando a possibilidade de precipitações significativas entre os dias 8 e 10 de maio, foi revista à luz de novas análises.

As atualizações mais recentes, fundamentadas em dados refinados e modelos atmosféricos aprimorados, indicam uma redução considerável nas chuvas esperadas para esse período, sublinha o profissional.

Dessa maneira, todas as indicações sugerem que esta primeira quinzena de maio manterá o padrão atual de baixa umidade, intensificando um cenário progressivo de estiagem já perceptível na região.

Brusque no fim de semana

Em contrapartida, a ausência de chuva tende a favorecer aqueles que planejam atividades ao ar livre durante este fim de semana em Brusque e seus arredores, conforme elucida o meteorologista.

A previsão climática aponta para um sábado, 3, e domingo, 4, com predominância de tempo seco.

Temperaturas

No que diz respeito ao comportamento térmico, Puchalski destaca um padrão característico do outono no primeiro fim de semana de maio.

Ou seja, as madrugadas seguem apresentando temperaturas bem amenas, especialmente nas cidades situadas em maiores altitudes no Vale do Itajaí-Mirim.

Em seguida, à medida que o dia avança, a tendência sinaliza um discreto aumento da temperatura. Dessa forma, o clima sugere um cenário favorável para a realização de diversas atividades ao ar livre.

Monitoramento

Finalmente, Puchalski reitera que todas as informações contidas neste boletim meteorológico são fundamentadas nas simulações mais recentes dos principais modelos atmosféricos de previsão.

Não obstante, ele recorda que as previsões estão sujeitas a atualizações constantes, à medida que novos dados são incorporados aos sistemas de análise.

Por essa razão, ele recomenda o acompanhamento diário dos boletins meteorológicos, sobretudo diante de um cenário que possui o potencial de evoluir para uma estiagem de maior duração.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

