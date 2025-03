Os moradores de Brusque iniciam a semana do Carnaval sem perspectivas de alívio para o calor extremo que tanto tem castigado a região ao longo de fevereiro e que, agora, se mantém em março.

Esta segunda-feira, 3, que na cidade é feriado antecipado do Carnaval, promete ser mais um dia de temperaturas elevadas, rompendo novamente a barreira dos 35°C, assim como ocorreu no fim de semana.

O calor na segunda-feira

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o tempo em Brusque e região nesta segunda-feira segue seco, diante do sol predominando entre variações de nuvens, favorecendo a rápida elevação das temperaturas.

O especialista ressalta que o risco de chuva permanece muito baixo, embora não seja completamente descartado.

Isso porque, durante o verão, é comum a formação de núcleos isolados de trovoadas no período da tarde em direção à noite.

No entanto, caso ocorram, essas instabilidades tendem a ser mal distribuídas, atingindo determinadas áreas, enquanto outras próximas ficam sujeitas a permanecer sem precipitação.

Calor segue na semana

Ao analisar a projeção para os próximos dias, Puchalski destaca que Brusque e região continuam enfrentando calor intenso até, pelo menos, a sexta-feira, 7.

Ele descreve os próximos quatro a cinco dias como uma repetição do cenário desta segunda-feira.

Ou seja, sol predominante, temperaturas variando entre 33°C e 38°C nos momentos mais quentes, noites abafadas e pouca probabilidade de chuva.

Quando houver precipitação, será na forma de pancadas isoladas típicas do verão, possivelmente acompanhadas de trovoadas, explica.

Possível recuo do calor

O meteorologista antecipa, no entanto, uma possível mudança no padrão climático e térmico, entre os dias 9 e 10 de março, quando uma frente fria poderá trazer alívio para o calor e chuvas mais abrangentes para Brusque e o Vale do Itajaí-Mirim.

Ainda assim, ele ressalta que, por estar a uma semana à frente, essa projeção requer monitoramento contínuo.

Diante disso, Puchalski seguirá acompanhando a evolução dos modelos meteorológicos e trará novas atualizações, conforme os dados forem refinados.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta segunda-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

