A primeira semana completa de novembro promete um cenário climático majoritariamente favorável às atividades ao ar livre em Brusque e região, embora o risco de chuva faça parte da previsão do tempo.
Nesse contexto, entre esta segunda-feira, 3, e quinta-feira, 6, o tempo deve se manter estável, com destaque para a quarta-feira, 5, quando o calor se intensifica, diante das temperaturas podendo alcançar os 33°C.
A semana, no entanto, tende a terminar sob influência de uma frente fria, elevando o risco de chuva mais abrangente e provocando queda nas temperaturas na sexta-feira, 7.
*Confira a previsão completa logo após o banner exposto a seguir.
O tempo na semana
De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, as condições atmosféricas devem permanecer relativamente estáveis entre esta segunda-feira e quinta-feira, favorecendo, em boa parte do período, as atividades externas na região brusquense.
Ainda assim, o profissional ressalta que, mesmo nesse intervalo, convém atenção a possíveis chuvas isoladas, ainda que de baixo volume e curta duração.
A quarta-feira, entretanto, desponta como o ponto de maior aquecimento da semana, com temperaturas que podem atingir até 33°C em muitas cidades do Vale do Itajaí-Mirim, conforme aponta o especialista.
Diante desse cenário, há possibilidade de formação de pancadas isoladas de chuva e eventuais trovoadas a partir do decorrer da tarde, em decorrência do calor.
Tempo muda com frente fria
Por fim, a semana tende a se encerrar sob a influência de uma frente fria, cujo deslocamento sobre o Vale do Itajaí-Mirim deverá modificar o padrão atmosférico observado nos dias anteriores.
Segundo Puchalski, o sistema deve trazer chuvas mais abrangentes sobre a região brusquense, além de uma nova queda nas temperaturas, com máximas mais contidas, variando entre 21°C e 23°C.
Pauta segue após o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Veja também:
1. Peixe de 12 kg então fisgado com estilingue de pesca surpreende em Brusque
2. Primavera não aquece Brusque: quarta-feira é então marcada por temperaturas abaixo do esperado
O tempo na madrugada
Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.
Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.
Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.
O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.
A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Fotos dos leitores
Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.
Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta segunda-feira nos diversos locais destacados nas legendas.
Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK