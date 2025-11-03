A primeira semana completa de novembro promete um cenário climático majoritariamente favorável às atividades ao ar livre em Brusque e região, embora o risco de chuva faça parte da previsão do tempo.

Nesse contexto, entre esta segunda-feira, 3, e quinta-feira, 6, o tempo deve se manter estável, com destaque para a quarta-feira, 5, quando o calor se intensifica, diante das temperaturas podendo alcançar os 33°C.

A semana, no entanto, tende a terminar sob influência de uma frente fria, elevando o risco de chuva mais abrangente e provocando queda nas temperaturas na sexta-feira, 7.

*Confira a previsão completa logo após o banner exposto a seguir.

O tempo na semana

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, as condições atmosféricas devem permanecer relativamente estáveis entre esta segunda-feira e quinta-feira, favorecendo, em boa parte do período, as atividades externas na região brusquense.

Ainda assim, o profissional ressalta que, mesmo nesse intervalo, convém atenção a possíveis chuvas isoladas, ainda que de baixo volume e curta duração.

A quarta-feira, entretanto, desponta como o ponto de maior aquecimento da semana, com temperaturas que podem atingir até 33°C em muitas cidades do Vale do Itajaí-Mirim, conforme aponta o especialista.

Diante desse cenário, há possibilidade de formação de pancadas isoladas de chuva e eventuais trovoadas a partir do decorrer da tarde, em decorrência do calor.

Tempo muda com frente fria

Por fim, a semana tende a se encerrar sob a influência de uma frente fria, cujo deslocamento sobre o Vale do Itajaí-Mirim deverá modificar o padrão atmosférico observado nos dias anteriores.

Segundo Puchalski, o sistema deve trazer chuvas mais abrangentes sobre a região brusquense, além de uma nova queda nas temperaturas, com máximas mais contidas, variando entre 21°C e 23°C.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Peixe de 12 kg então fisgado com estilingue de pesca surpreende em Brusque

2. Primavera não aquece Brusque: quarta-feira é então marcada por temperaturas abaixo do esperado

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta segunda-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK