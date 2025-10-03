A previsão do tempo para Brusque nesta sexta-feira, 3, aponta um cenário climático desfavorável às práticas externas, sob risco de chuva a qualquer momento.

Conforme antecipa o meteorologista Piter Scheuer, o dia será marcado por instabilidade atmosférica, com possibilidade até de trovoadas.

“A maior parte das precipitações tende a ocorrer com fraca intensidade; contudo, há risco eventual de episódios mais expressivos em determinados períodos”, explica o profissional.

Nesse contexto, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre Santa Catarina contribui para a formação de nuvens carregadas, favorecendo a ocorrência de precipitações.

A nebulosidade, portanto, deve predominar ao longo do período diurno. Caso ocorram aberturas de sol, estas devem ser breves e localizadas.

Por consequência, as temperaturas prometem permanecer estáveis, girando em torno dos 20°C, sem grandes oscilações, conforme reforça o meteorologista.

Segundo Scheuer, há tendência de que esse sistema comece a se afastar do estado catarinense a partir do fim da tarde, resultando em uma melhora gradual nas condições atmosféricas.

Risco de chuva no sábado

Ademais, o fim de semana apresenta nuances distintas. Para o sábado, 4, a previsão mantém o risco de chuva em Brusque e região, porém em forma de pancadas, com momentos mais prolongados de tempo seco.

De acordo com Scheuer, o aquecimento gradual dos termômetros — com temperaturas ultrapassando os 25°C — pode favorecer a formação de trovoadas, especialmente durante a tarde.

Embora o dia ofereça condições mais favoráveis às atividades externas, a recomendação é de atenção, dado o potencial para instabilidade localizada em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Domingo sem chuva

Por fim, o domingo, 5, desponta como o dia mais estável do fim de semana, marcado por tempo seco e predomínio de sol.

Nesse cenário, as condições se mostram amplamente favoráveis às atividades ao ar livre, sobretudo em razão das temperaturas elevadas, que devem superar os 30°C em diversas cidades localizadas no Vale do Itasjaí-Mirim.

Conforme destaca Scheuer, o calor será o protagonista do dia.

Considerações finais

Em síntese, o cenário climático para Brusque e região entre sexta-feira e domingo exige observação, sobretudo diante da possibilidade de trovoadas nos dois primeiros dias.

A orientação do meteorologista é clara: manter-se atento às atualizações pode contribuir para uma melhor organização das atividades cotidianas, sem alarmismo, mas com responsabilidade diante das condições atmosféricas previstas.

A chuva na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

