A primeira semana de setembro avança para esta quarta-feira, 3, trazendo a Brusque a expectativa de enfraquecimento da umidade marítima, sistema responsável pela chuva constante desde o início do mês.

No entanto, essa melhora, com possíveis aberturas de sol, tende a ser passageira, já que a instabilidade — acompanhada de frio úmido — deve retornar a partir do fim da tarde de quinta-feira, 4, com a aproximação de uma frente fria.

Para detalhar essa transição e apresentar as demais projeções, o meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim esclarecedor.

Os dados emitidos na íntegra — com informações atualizadas e indicativos para os próximos dias — podem ser conferidos logo após a imagem.

Chuva em recuo

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Começamos este boletim antecipando as condições climáticas esperadas para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim nesta quarta-feira.

Segundo as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, o período da manhã ainda deve apresentar momentos de chuva.

Já no decorrer da tarde, a tendência é de que as aberturas de sol ocorram de forma mais consistente, resultado do enfraquecimento da umidade marítima.

Com essa expectativa de melhora, as temperaturas têm potencial para ultrapassar a marca dos 25°C, rompendo o padrão ameno que vinha sendo mantido pela cobertura constante de nebulosidade.

Sol e o retorno da chuva

Avançando com as projeções para quinta-feira, o cenário esperado em Brusque e região aponta para um dia predominantemente seco em grande parte do período.

Com efeito, o sol deve marcar presença, e o destaque térmico passa a ser o aquecimento, diante dos termômetros podendo se aproximar dos 30°C.

Esse comportamento está associado à atuação de um sistema pré-frontal — ou seja, que antecede a chegada de uma frente fria.

Nesse contexto, os simuladores indicam que ela deve avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim no decorrer da tarde ou apenas à noite, dependendo da velocidade do deslocamento.

Com sua chegada, cresce novamente a possibilidade de pancadas de chuva, seguidas por queda nas temperaturas.

Frio úmido se estabelece

Antecipamos que a sexta-feira será marcada por temperaturas abaixo dos 20 °C em todo o Vale do Itajaí-Mirim, provocando uma baixa sensação térmica.

Diante disso, recomendamos que, além dos guarda-chuvas, os moradores se preparem com casacos, já que os termômetros podem não ultrapassar os 18 °C — destoando significativamente do dia anterior.

Fim de semana frio

Esse quadro climático, então caracterizado por frio e umidade, tende a se estender para o fim de semana, já que o risco de chuva permanece — embora não de forma contínua.

Isso porque há expectativa de alguns momentos de melhoria.

Porém, quem tiver atividades externas programadas, sobretudo de média a longa duração, deve ficar atento a períodos de instabilidade, além da manutenção do ambiente térmico de frio úmido.

Monitoramento constante

É o que temos para informar até o momento, com base nas mais recentes atualizações dos simuladores atmosféricos.

Reforçamos, pois, que os modelos estão sujeitos a ajustes constantes, à medida que novas informações são incorporadas.

Seguiremos monitorando e traremos novas projeções sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski

A chuva da madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta quarta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 5

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 2

