Brusque encerra o mês de abril sob a influência de um período prolongado de pouca chuva, enquanto os primeiros episódios de frio começam a anunciar a proximidade do inverno.

Nesta quarta-feira, 30, o município deve completar 15 dias consecutivos sem registros significativos de precipitação — um cenário que se intensificou na segunda quinzena do mês, portanto.

Durante esse intervalo, o volume acumulado foi de apenas 2,3 mm, remetendo, assim, a uma situação progressiva de estiagem.

Ao projetar os primeiros dias de maio, o panorama tende a seguir semelhante.

Pouca chuva à vista

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, os modelos meteorológicos indicam que a escassez de chuva em Brusque e região deve persistir pelo menos até o dia 7 do próximo mês.

Até lá, o tempo tende a seguir predominantemente estável, com possibilidade apenas de chuviscos ou garoas pontuais, insuficientes para qualquer mudança efetiva no padrão climático.

Possível retorno da chuva

Há, no entanto, sinais de possível alteração entre os dias 8 e 10 de maio, antecipa Puchalski.

Modelos apontam a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica que, caso se consolide, poderá trazer precipitações mais abrangentes e com volumes mais expressivos para Brusque e região, explica o profissional.

Ainda assim, ele destaca que essa previsão é preliminar e depende do acompanhamento constante das atualizações dos modelos, que podem sofrer variações à medida que novas informações forem incorporadas.

Embora no curto prazo não haja expectativa de chuva significativa, o especialista destaca que o período, ainda assim, apresentará algumas variações no tempo.

A presença do sol sinaliza se alternar com momentos de maior nebulosidade ao longo dos próximos dias, mas sempre sob um cenário de baixa umidade e ausência de instabilidades significativas.

Monitoramento

Portanto, se a tendência emitida por Puchalski se mantiver, a expectativa é de que o início de maio siga com pouca ou nenhuma precipitação em Brusque e municípios vizinhos.

A partir da segunda semana do mês, contudo, a atenção se volta para os sinais de uma possível virada no tempo — ainda sob monitoramento e sem confirmação definitiva.

Sem chuva na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta quarta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Desfrute dessas imagens inspiradoras. Deslize para o lado >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

