Os moradores de Brusque e região, com planos definidos para este período da virada do ano, devem seguir vigilantes às condições do tempo previstas entre esta terça-feira, 30, e sexta-feira, 2, quando há risco de chuvas recorrentes, inclusive na noite do Réveillon.

O calor, por sua vez, tende a permanecer, ainda que os picos fiquem limitados pela maior cobertura de nuvens, mantendo, contudo, o desconforto térmico.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim que aponta o quadro esperado para esta reta final de 2025 e, nesse contexto, antecipa o recuo do calor, previsto para ocorrer apenas em 2026.

Chuvas seguem na previsão

As condições do tempo previstas para Brusque e região, neste período que marca a transição para o novo ano, não sinalizam mudanças significativas em relação ao comportamento já observado nos últimos dias.

Em termos práticos, o cenário instável deve se manter, traduzindo-se em alternância entre momentos de melhoria, com o sol até podendo aparecer, mas sempre sob risco de pancadas de chuva localizadas, por vezes de forte intensidade.

A possibilidade de transtornos pontuais, como alagamentos, não está descartada. Esse quadro atmosférico tende a se estender entre esta terça-feira e a sexta-feira.

Nesse intervalo, quem tem atividades externas ou de lazer programadas deve permanecer vigilante, sobretudo em compromissos de média e longa duração, já que as variações podem trazer mudanças rápidas.

Momentos de tempo firme podem ser interrompidos por trovoadas e precipitações mal distribuídas, atingindo algumas áreas com maior severidade enquanto outras próximas sem impactos relevantes.

Noite do Réveillon e as chuvas

Na noite do Réveillon, o cenário atmosférico sinaliza alternância.

Diante disso, momentos de tempo seco podem ocorrer, mas o risco de chuvas permanece para cidades do Vale do Itajaí Mirim e da faixa leste de Santa Catarina.

Temperaturas

No que se refere às temperaturas, os modelos meteorológicos apontam a manutenção do desconforto térmico, tanto para este restante de 2025 quanto para os primeiros dias de 2026.

No entanto, o prognóstico mais avançado sinaliza uma trégua iminente para Brusque e região no próximo fim de semana, entre os dias 3 e 4 de janeiro.

Madrugadas abaixo dos 20°C devem ser registradas, e as tardes prometem valores inferiores aos 30°C, impondo um recuo do desconforto atualmente sentido pela população.

Monitoramento constante

Por fim, o acompanhamento diário da previsão do tempo se mostra essencial, já que os modelos atmosféricos estão sujeitos a constantes ajustes, conforme novos dados são incorporados.

O monitoramento segue contínuo, sobretudo neste contexto da virada do ano, a fim de melhor informar e orientar a população.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

As chuvas na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

