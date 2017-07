Registramos com pesar o falecimento de:

ANDRÉ JOSÉ RODRIGUES, 57

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Foi cremado

no Crematorium Vaticano, em Balneário Camboriú. Casado, deixa três filhos e um

neto.

BRENDA UCHOA DA SILVA, 19

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Foi sepultada

no cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos consternados.