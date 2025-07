O rigor do inverno voltou a dar sinais expressivos de sua presença, com o frio se espalhando por todo o Vale do Itajaí-Mirim nesta quarta-feira, 30, penúltimo dia de julho.

Logo nas primeiras horas da manhã, o ar gelado redesenhou a paisagem e levou novamente às ruas os tradicionais acessórios da estação, como toucas, cachecóis e casacos pesados.

Em áreas de maior altitude da região, os termômetros despencaram e chegaram a registrar marcas negativas.

O caso mais emblemático foi observado na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos.

Ali, os moradores que precisaram sair cedo de casa enfrentaram uma mínima de -1,2°C, conforme dados apurados pela rede de estações meteorológicas de Ciro Groh.

O cenário reforça, pois, o clima tipicamente invernal que vem marcar os últimos dias do mês.

Em outros municípios do Vale, o frio também se apresentou de forma ampla e intensa. Praticamente todas as áreas monitoradas registraram mínimas abaixo dos 5°C.

Frio de 3°C em Brusque

Em Brusque, por exemplo, a menor temperatura foi anotada no bairro Limeira Alta, com 3,3°C às 7h10.

Nos demais pontos monitorados da cidade, os termômetros então oscilaram entre 4°C e 6°C, mantendo o padrão gelado do amanhecer.

O frio em Botuverá e Guabiruba

Nas cidades vizinhas, como Guabiruba e Botuverá, o frio não foi menos rigoroso. Ambas amanheceram com temperaturas na casa de 3°C.

E, para completar o cenário típico da estação, a geada marcou presença em pontos de maior altitude, como nas áreas rurais de Botuverá, Presidente Nereu e Vidal Ramos, conferindo um tom esbranquiçado à vegetação.

Números do frio

Abaixo, confira a tabela completa com as mínimas desta quarta-feira, destacando os dados de cada uma das localidades pesquisadas.

Assim, o levantamento retrata, de forma clara e objetiva, a força do frio que dominou a madrugada e o início da manhã.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então revela grupo que oferece aulas gratuitas de dança

2. Frio impõe estilo: veja como Brusque então se vestiu no dia mais gelado da semana

Frio para encerrar julho

Para quem aprecia o clima de inverno, a boa notícia é que o frio deve se repetir no último amanhecer de julho.

Segundo antecipa o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, a quinta-feira, 31, poderá apresentar temperaturas semelhantes às registradas na véspera.

A tendência é que os termômetros voltem a marcar valores baixos, mantendo o padrão invernal na reta final do mês.

Tempo seco

Ainda de acordo com Coutinho, o tempo seco deve predominar entre sexta-feira, 1, e domingo, 3, marcando a transição entre julho e os primeiros dias de agosto.

O profissional da Climaterra reforça, no entanto, que é fundamental acompanhar os boletins meteorológicos diariamente.

Isso porque os modelos estão sujeitos a atualizações constantes, conforme novos dados são processados.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã invernal desta quarta-feira despontou nos diferentes cenários descritos; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 42

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK