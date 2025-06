O mês de junho termina sob a influência da umidade marítima, que ainda promete manter a nebulosidade e provocar instabilidade nesta segunda-feira, 30, sobre Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

No entanto, a chegada de julho sinaliza uma virada marcante no padrão climático, com a entrada de uma intensa massa de ar polar, indicando um declínio acentuado das temperaturas no decorrer dos próximos dias.

A previsão então aponta madrugadas geladas, com mínimas que podem ficar abaixo dos 5°C e, em alguns pontos da região brusquense, até se aproximar de 0°C.

Confira, logo após a imagem, o boletim do especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, com os detalhes do que esperar para esta semana de transição entre os meses.

Brusque na segunda-feira

Boletim: Climaterra

Iniciamos este boletim com as informações voltadas para esta segunda-feira, que traz a influência da umidade vinda do mar.

A atuação deste sistema promete manter o tempo instável sobre Brusque e região, com céu predominantemente nublado e possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo do dia.

O sol até pode aparecer, mas não deve predominar.

Portanto, quem planeja atividades ao ar livre deve ficar atento, especialmente se forem de média ou longa duração, já que o cenário não se mostra totalmente firme.

As temperaturas seguem baixas durante o dia, com máximas entre 15°C e 17°C, mantendo a sensação de frio úmido que vem marcando os últimos dias.

Brusque com tempo seco

Contudo, a partir de terça-feira, com a virada para julho, o cenário tende a mudar de forma significativa.

O ar seco passa a predominar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, favorecendo a presença do sol e garantindo dias mais estáveis até, pelo menos, sexta-feira.

Diante isso, as condições para chuva praticamente desaparecem no período.

Brusque sob frio intenso

O destaque da semana fica por conta da chegada de uma nova e intensa massa de ar polar, que trará madrugadas geladas a partir de terça-feira.

Em Brusque, as temperaturas mínimas devem variar entre 0°C e 5°C.

Já em cidades de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, os termômetros podem marcar valores negativos, com formação de geada nas primeiras horas da manhã.

Portanto, o tempo seco volta a predominar com a chegada de julho, mas acompanhado do frio intenso, prometendo assim se estender por vários dias.

Seguiremos, pois, acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos, que podem sofrer ajustes com a entrada de novos dados.

Recomendamos, sempre, o acompanhamento diário da previsão.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, então realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado; arraste para o lado e confira.

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

