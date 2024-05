O mês de maio está chegando próximo de seu desfecho, e a influência do inverno climático já se faz sentir em Brusque, diante dos termômetros seguindo sua tendência.

Um exemplo notável disso ocorreu no amanhecer desta quinta-feira, 30, trazendo consigo as temperaturas mais baixas do ano para o município. (*Relação completa dos índices mínimos você confere mais adiante)

E para os entusiastas do frio, o segundo semestre traz perspectivas mais promissoras na comparação a 2023.

Isso se deve à crescente influência do La Niña no decorrer do inverno, prometendo tornar a próxima estação mais rigorosa do que a do ano anterior.

No entanto, essas mudanças não se limitam apenas às temperaturas, pois também se espera uma redução no regime de precipitações, que devem ocorrer de forma irregular.

Ao que tudo indica, Brusque corre o risco de em breve, pedir por chuvas.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente compartilhou conosco detalhes esclarecedores e complementares sobre a síntese apresentada anteriormente.

Convidamos você a conferir o boletim emitido pelo profissional, que então está detalhado a seguir.

Inverno e o frio esperado

*Boletim: Climaterra >>

Muitas pessoas de diversas cidades de Santa Catarina, incluindo Brusque, têm nos procurado em busca de informações sobre o comportamento do inverno de 2024, que de forma gradativa, será influenciado pelo La Niña.

Quando projetamos especificamente para a região de Brusque, os termômetros na próxima estação tendem a apresentar uma condição climática dentro do esperado, considerando a época e o padrão histórico. Ou seja, teremos um inverno normal.

No entanto, as projeções indicam um aumento na frequência de eventos de frio em comparação com 2023, quando o El Niño estava ativo e inibiu, na ocasião, a entrada de massas de ar frio.

Em termos práticos, a possibilidade de ocorrência de geadas este ano, especialmente em cidades de maior altitude, está se tornando mais provável, se compararmos com 2023.

Além disso, estamos observando uma tendência de inverno prolongado, com episódios de frio se estendendo até a primavera. Isso sugere que o comércio deve se preparar para essa mudança.

Inverno e a chuva esperada

Direcionando nosso foco para o padrão pluviométrico, tudo indica que Brusque poderá então pedir por chuvas no segundo semestre.

Isso se deve também à influência gradativa do La Niña, sinalizando a ocorrência de precipitações de forma irregular, uma de suas características distintivas.

Entretanto, é crucial observar que isso não descarta inteiramente a possibilidade de chuvas intensas, que podem ocorrer durante esse período.

Nessas circunstâncias, o intervalo chuvoso tende a ser mais curto, ao passo que os eventos secos são mais prolongados, aumentando consideravelmente a probabilidade de estiagens.

Com informações: Climaterra

Temperaturas após anúncios

Amanhecer de inverno

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco permanece então nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas nas primeiras horas da manhã, referentes a cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É crucial ressaltar que em alguns locais, este foi o amanhecer mais frio do ano até o momento.

Em Brusque, a temperatura mais baixa foi registrada no bairro Santa Luzia, marcando 8,0°C.

Destaca-se ainda que, na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, os moradores locais iniciaram o dia em 3,1°C, sendo o ponto mais frio de todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

