O amanhecer desta sexta-feira, 30, mostrou uma atmosfera típica do inverno em Brusque, diante da ausência de nuvens e um frio representativo, que fez os termômetros registrarem as menores temperaturas de 2025, até o momento.

Nesse contexto, os bairros Santa Luzia e Limeira Alta ilustraram perfeitamente essa realidade térmica, marcando, respectivamente, 6,7°C e 6,9ºC, os menores valores registrados no município.

Já em outras áreas monitoradas, os índices variaram entre 7°C e 10°C. Em consequência disso, o uso de casacos e cachecóis mostrou-se necessário para aqueles que precisaram se deslocar nas primeiras horas da manhã.

Frio na região

O frio intenso também se manifestou nas cidades vizinhas. Em Guabiruba e Botuverá, por exemplo, as mínimas ficaram entre 5°C e 7°C.

Paralelo a isso, nas regiões mais elevadas do Alto Vale do Itajaí-Mirim, como Presidente Nereu e Vidal Ramos, os termômetros chegaram a valores próximos de 0°C.

Nesse contexto, merece destaque a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde a mínima foi de apenas 2°C.

*A relação completa das temperaturas mínimas desta sexta-feira, pontuadas por todo o Vale do Itajaí-Mirim, está disponível mais adiante.

Frio se mantém

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o intenso frio noturno desta sexta-feira deve persistir durante o fim de semana.

Consequentemente, as madrugadas de sábado, 31, e domingo, 1, prometem manter o padrão de temperaturas baixas, com valores inferiores a 10°C em Brusque e ainda mais baixos em áreas de maior altitude.

Apesar do tempo seco e da presença do sol, as tardes prometem seguir com temperaturas amenas, explica o meteorologista.

Contudo, a notícia animadora, conforme o especialista, é a manutenção do clima estável, sem previsão de chuva, favorecendo assim as atividades ao ar livre.

Monitoramento

Puchalski reafirma, por fim, que os dados são baseados nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

Portanto, ele recomenda que o público continue acompanhando as previsões diariamente, para se manter bem informado sobre as condições climáticas.

Números do frio

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta sexta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 21

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

